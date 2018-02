Det sker i kirken uge 7

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Randi Salzwedell

Visens Venner i Brønshøj Sognecenter

Tirsdag den 20. februar, kl. 14 er alle velkommen i Brønshøj Sognecenter til en eftermiddag med venner, musik, sang og kaffebord samt både muntre og eftertænksomme viser med Lena Saul, Hans Raahauge og pianist Niels-Flemming Carlsen fra Visens Venner i Brønshøj. Koncerten er arrangeret af Brønshøj Menighedspleje. Entré inkl. kaffe og brød: 50 kr.

Tingbjergpræsten fortæller

Hvad indebærer det at være præst i en bydel, hvis renommé ikke er byens bedste? Det kan man høre meget mere om, når sognepræsten i Tingbjerg Kirke, Mette Basbøll, fortæller om kirkens store sociale arbejde i lokalområdet. Det sker på fredag den 16. februar, kl. 14 i Bellahøj Kirke. Foredraget er gratis.

Valentinsdag hedder Askeonsdag i Bellahøj Kirke

Askeonsdag hentyder til det tidspunkt i gudstjenesten, hvor menigheden kommer op til alteret og en for en får tegnet korsets tegn for panden med aske med ordene: ”Menneske! Husk, at du er støv og skal vende tilbage til støvet”. Asken kommer fra palmegrenene fra sidste års palmesøndagsgudstjeneste, og tydeliggør sammenhængen med påsken. Askeonsdag er den første dag i oldkirkens fasteperiode, og gudstjenesten på Askeonsdag finder sted i Bellahøj Kirke den 14. februar, kl. 17. Efter gudstjenesten serverer kirken et fastemåltid, som består af en suppe med grøntsager.

Kirkebio i Husumvold Kirke

Torsdag den 15. februar, kl. 19 er der igen kirkebio i Husumvold Kirke med filmen ”A Late Quartet fra 2012 af instruktøren Yaron Zilberman. Sognepræst Stig Boel kommer med et kort oplæg, og efter filmen er der mulighed for at diskutere det, der gjorde indtryk.

Cellisten Peter stiftede Fuga-kvartetten for 25 år siden. Peter får diagnosen Parkinsons syge, og nu tvinges han til at tænke på sin egen og kvartettens fremtid. En fortælling om kærlighed, hengivenhed, omsorg, svigt – om opofrelse og sammenhold og om den vanskelige tilgivelse.

Fløjtetoner over Husumvold

Søndag den 18. februar, kl. 16 er der forførende fløjtetoner i Husumvold Kirke. Fløjten er et ældgammelt instrument, afbildet på græske vaser, spillet af naturguden Pan og vinguden Dionysos og i dag kendt både som kammermusikinstrument og orkesterinstrument. Ved koncerten med Agata Tucholka og Hanna Lizinkiewicz spilles værker for fløjtesolo, klaversolo samt fløjte og klaver. De vil præsentere kendte værker, men også helt nye stykker.

Gudstjenester uge 7

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 18/2, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 18/2, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Søndag 18/2, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 18/2, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 20/2, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 18/2, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 22/2, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Stig Boel

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 18/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Morten Sternberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 18/2, kl. 11:

Højmesse

Søndag 18/2, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 18/2, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen