Det sker i kirken uge 8

Arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Jazz i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 27. februar, kl. 19 er der Jazzcafé i kirkens mødesal med Lene Fibieger kvartet.

Kvartetten spiller smooth jazz og lader de skønne toner strømme ud over sit publikum. Med inspirationskilder som blandt andre Chet Baker og Ella Fitzgerald tilbyder kvartetten sit publikum en både inderlig og swing’ende musikoplevelse med temaet: Når krokussen blomstrer og lyset er nær. Kvartetten består af: Lene Fibieger: Vokal, Søren Larsen: Piano, Sten Christian Hansen: Bas & ”special guest: Anders Mørck: Trommer.

Jazz i Bellahøj Kirke

Hvis man trænger til en aften med glad, svingende musik, så kom til Bellahøj Kirke på lørdag kl. 19. Finneys Jazzmen spiller en blanding af jazzevergreens, swing fra 20’erne og 30’erne, et drys af blues og et stænk af gospel. Aftenen starter kl. 16 med gudstjeneste ved Marija Krogh Iversen, og kl. 17 serveres et veltilberedt måltid og et glas vin. Middagen 60 kr. og tilmelding på tlf. 24621930. Der er fri entré til koncerten.

Er der noget større end mig selv?

Kan et fordybet enerum skabe et mere autentisk fællesskab? Kan man tage kvaliteter fra enerummet med ud i fællesskabet? Det er nogle af de tanker sanger og komponist Sara Grabow har stillet sig selv, mens hun komponerede 9 sange, der udkom på albummet ”EneRum” i marts 2017. Teksterne handler om længsel og stiller spørgsmål. Der er mulighed for at høre Saras sange i Bellahøj Kirkes Aftenrum torsdag den 1. marts, kl. 19. Fri entré.

Gud & Gaffel i Husum Kirke

Torsdag den 22. februar kl. 17er der Gud & Gaffel i Husum Kirke om at have ører og kunne høre. Husum Kirke holder gudstjeneste for børn og familier, for unge, enlige og gamle – på børnenes præmisser med fortælling, leg, bevægelse og sang. Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs, brød og grønt. Det er gratis at spise med, og det kræver ikke tilmelding at deltage.

Beethoven i Husum Kirke.

Arild Kvartetten spiller lørdag den 24. februar, kl. 16 den anden koncert i serien med Beethovens samlede strygekvartetter. Her spilles opus 18 nr. 2 i G dur, opus 127 i Es dur og opus 59 nr. 1 i F dur.

Sibelius i Husumvold Kirke

Det handler om den finske nationalkomponist Jean Sibelius fredag den 23. februar, kl. 14-16 i Husumvold Kirke, når der er en kort andagt og fredagsmøde. Baryton Lau Frederiksen præsenterer med ord og sang Sibelius. Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer. Undervejs er der også tid til snak, kaffe og kage.

Gudstjenester uge 8

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 22/2, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Lørdag 24/2, kl. 16:

Lørdagshøjmesse

v/ Marija Iversen

Onsdag 28/2, kl. 17: Spaghettigudstjeneste

v/ Marija Iversen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 25/2, kl. 10:

Højmesse

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 22/2, kl. 17:

Gud & Gaffel

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 25/23, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 25/2, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 22/2, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Stig Boel

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 25/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Morten Sternber

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 25/2, kl. 11:

Højmesse

Søndag 25/2, kl. 18: ’

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 25/2, kl. 10:

Højmesse

v/ Morten Holmriis