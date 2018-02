Det sker i kirken uge 9

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Randi Salzwedell

Jazz i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 27. februar, kl. 19 er der jazzcafé i kirkens mødesal med Lene Fibieger kvartet.

Kvartetten spiller smooth jazz og lader de skønne toner strømme ud over sit publikum. Med inspirationskilder som blandt andre Chet Baker og Ella Fitzgerald tilbyder kvartetten sit publikum en både inderlig og swingende musikoplevelse med temaet: Når krokussen blomstrer og lyset er nær. Kvartetten består af: Lene Fibieger: Vokal, Søren Larsen: Piano, Sten Christian Hansen: Bas & ”special” guest: Anders Mørck på trommer.

På jagt efter Gud

Der afholdes tween-gudstjeneste i Brønshøj Kirke torsdag den 1. marts, kl. 19.30. Hvad stiller man op med Gud, når man ikke kan se ham? – og hvordan er han, hvis han overhovedet er? – en noget anderledes tween-gudstjeneste. Gudstjenesten er lavet i samarbejde med FDF K25 – Københavns største FDF kreds.

Den barmhjertige samaritaner

Til spaghettigudstjeneste på onsdag kl. 17 i Bellahøj Kirke, kan man høre fortællingen om en mand, der var kommet slemt til skade. Ingen havde lyst til at hjælpe ham. Ikke engang den præst, der gik forbi og udmærket så, at manden lå såret i vejkanten. Men til sidst kom en samaritaner forbi – en mand fra Samaria, som ingen regnede for noget. Han kendte ikke den sårede og var ikke venner med ham. Til spaghettigudstjenesten kan man høre historien færdig, synge og lege en sjov leg. Efter gudstjenesten spises spaghetti med kødsovs. Det koster 30 kr. for voksne, gratis for børn.

Om ”Natmænd og Kæltringer”

Tirsdag den 6. marts, kl. 14 i Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5 kan man høre om to udstødte befolkningsgrupper. Kæltringen var den, der spændte fangen på pinebænken, og natmanden var ham, der tog sig af bl.a. tømning af latriner og skorstensfejning. Kæltringerne kunne også optræde som bøddel, og det var også dem, der skar ligene ned af galgen, når de havde hængt så længe ”at hovedet skiltes fra kroppen”, mens Natmændene begravede ligene. Det er Steen Espensen, der giver en beretning om natmandsliv gennem 300 år.

Fredagscafé med banko

Der er mulighed for at spille banko i Bellahøj Kirke fredag den 2. marts, kl. 14. Blandt præmierne er et gavekort til en valgfri lørdagsmiddag, til en værdi af 60 kr. eller et gavekort til en valgfri fredagscafé med kaffebord, til en værdi af 20 kr. Undervejs er der kaffe, kage, hyggesnak – og en højskolesang eller to. Det er gratis at deltage i bankospillet.

”Præsident” gæster Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 6. marts er der kirkemiddag kl. 17 i Tingbjerg Kirke og efterfølgende gudstjeneste ved Mette Basbøll. Kl. 19 er der foredrag ved Ahmed Dualeh. Han fortæller om sin tid som præsident i Jubaland i det sydvestlige Somalia og om livet i Danmark. Ahmed Dualeh blev født ind i en nomadefamilie i Etiopien og har en spændende livshistorie. Han har været urmager og sejlet for blandt andet A. P. Møller Mærsk, og for fem år siden blev han udnævnt som præsident i Jubaland. For et år siden trak Ahmed Dualeh sig fra præsidentposten og arbejder videre med det humanitært arbejde.

Tilmelding til middagen hos kirketjeneren inden den 2. marts.

Ord & Musik i Husum Kirke

Søndag den 4. marts, kl. 16 er der igen Ord & Musik i Husum Kirke. Børge Rossing introducerer franske digte af Guillaume Apollinaire, Paul Verlaine og Alfred de Musset, og sangerinden Magdalena Kozyra og pianist Frederik Malmqvist gør det til klingende toner af bl.a. Maurice Ravel og Léo Delibes. Fri entré.

Temagudstjeneste i Husum Kirke

Tirsdag den 6. marts, kl. 19 afholdes den sidste temagudstjeneste om temaerne tro, håb og kærlighed. Denne aften er temaet kærlighed. Aften-

gudstjeneste ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.

Årsmøde i Husumvold

Husumvold Menighedspleje afholder årsmøde søndag den 4. marts, kl. 12 i kirkens lokaler. Menighedsplejen arbejder for at hjælpe sognebørn, blandt andet ved at yde akuthjælp til værdigt trængende og julehjælp til enlige forsørgere med hjemmeboende børn. Årsmødet vil blandt andet indbefatte formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet for 2017 samt valg til bestyrelsen. Alle er meget velkomne.

Spaghettigudstjeneste i Husumvold

Tirsdag den 6. marts, kl. 17 er der spaghettigudstjeneste ved sognepræst Stig Boel i Husumvold Kirke. En spaghettigudstjeneste er på børnenes præmisser for børnefamilier, bedsteforældre og andre interesserede. Efter gudstjenesten er der fællesspisning, hvor menuen er spaghetti med kødsovs. Det er gratis at deltage, og det kræver ikke tilmelding.

Gudstjenester uge 9

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 4/3, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 4/3, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Søndag 4/3, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 4/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Tirsdag 6/3, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Torsdag 1/3, kl. 10.30:

Børnegudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Søndag 4/3, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 6/3, kl 17:

Spaghettigudstjeneste

v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 4/3, kl. 10.30:

Højmesse v/ Metta Basbøll

Tirsdag 6/3, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 4/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 4/3, kl. 11:

Højmesse

Søndag 4/3, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 4/3, kl. 10: Højmesse