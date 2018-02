Doktor gav Stadion luft

Stadions Krystian Jensen i en dribling mod TMS Ringsted. I midten ses Mathias Doktor, som spillede en stor kamp. Foto: Christian Ove Carlsson.

Stadions Mathias Doktor spillede en stor kamp, da TMS Ringsteds 2. hold blev besejret med 24-19

Af Jan Løfberg

Spændingen var lynhurtigt væk. Det var samme var intensiteten. Stadions herrehåndboldhold vandt 2. divisionskampen mod TMS Ringsted med 24-19 uden at anstrenge sig.

– Vi havde lagt kampen i Bellahøjhallen, fordi TMS Ringsteds 1. hold spillede samtidig. Deres 1. hold havde fyldt op til 16 spillere, så derfor havde deres 2. hold kun 9 spillere med til vores kamp. Vi kom på 7-1, og der var både tempo i angrebsspillet og smæk på forsvaret.

Men hvad der så skete, det ved jeg ikke. Det var som en sovepude. Resten af kampen var en ørkenvandring for begge hold. Der var ingen intensitet. Som jeg blev enig med deres træner Anders Larsen om, så mindede kampen om vores træningskamp i sommer, siger Stadions træner Thomas Schou.

Træneren noterede med tilfredshed en stærkt spillende Mathias Doktor: – Mathias havde revanche til gode efter kampen mod Næstved, og jeg skal love for, at han præsterede. Han nappede 7-8 indspil for næsen af Ringsteds stregspiller, og i den anden ende scorede han hver eneste gang på en håndfuld forsøg.

Selv om spillet ikke toppede forleden i Bellahøjhallen, så indtager Stadion en solid andenplads efter suveræne Køge, der blot har sat 1 point til i 16 kampe. Andenpladsen giver kvalifikation til et oprykningsspil om en plads i 1. division. Blandt Stadions nærmeste konkurrenter tabte Roskilde overraskende til Team Sydhavsøernes 2. hold.

Stadion vender tilbage til EnergiCenter Voldparken Hallen de kommende weekender. På søndag møder man HIK, og lørdag den 17. februar kommer Hvidovre på besøg. Begge kampe spilles kl. 14.30 og endnu har Stadion ikke tabt en divisionskamp i hallen i Husum.