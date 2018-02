En lokal forening med liv og travlhed

- Jeg vil takke for jeres fremmøde, og håber at se jer igen til nogle af Selskabets arrangementer. Det er nu engang sådan, at Selskabet kun kan eksistere i kraft af dets medlemmer, sagde formanden Bo Öhrström. Foto: Privat

Formanden kunne på generalforsamlingen glæde sig over et særdeles positivt år for Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev

Af Erik Fisker