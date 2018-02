Farverig fastelavn

Foto: Kaj Bonne

Weekenden bød traditionen tro på tøndeslagning og udklædte børn rundt omkring i bydelen. I Husum Bypark var det også i år foreningen Husum Byparks Venner, der holdt fastelavnsfest søndag med støtte fra Lokaludvalget og Føtex.

Af Erik Fisker

Tøndeslagningen stammer oprindeligt fra hollandske indvandrere, og så sent som i begyndelsen af 1800-tallet kom man en levende kat i tønden. Sorte katte var forbundet med djævlen og et symbol på ondskab. Når man slog katten af tønden, gjorde man det i et forsøg på at fordrive det onde.

