FerieCamp slår deltagerrekord og åbner på Bellahøj

Det spiller og ruller for FerieCamp i Brønshøj-Husum. Projektet som arbejder for at lave sjove aktiviteter for børn og unge i skoleferierne og introducere dem for fritidstilbud, havde et rigtigt godt år på især Tingbjerg Skole i 2017

Af Erik Fisker

Deltagerantallet blev næsten fordoblet og der blev introduceret flere nye foreningstilbud for bydelens børn. I 2016 blev børnenes fremmøde talt til 3.422 og i 2017 var tallet i Tingbjerg steget til 6.604.

Tallet afspejler ikke antal af børn, men deres fremmøde til aktiviteterne. Èn af grundene til det høje deltagerantal er ifølge arrangørerne, kombinationen af kendte populære aktiviteter som fodbold blandet med nye spændende aktiviteter.

– Vi er ret stolte over de nye tal. Det rekordhøje deltagerantal viser jo, at børn og unge i Tingbjerg kan li´ vores aktiviteter. Og så glæder vi os selvfølgelig til at videreudvikle Feriecamp i vores nye kulturhus, udtaler Mikkel Hellden-Hegelund, leder på Husum og Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus.

Ny Feriecamp-base åbner

FerieCamp-succesen fortsætter og nu åbner der en ny base på Bellahøj Skole fra vinterferien 2018. Kommunens FerieCamp vil de kommende fire år være på Bellahøj i de fem skoleferier og tilbyde gratis aktiviteter til børn i skolealderen.

– Vi vil være der, hvor børnene er og derfor er det helt oplagt, at vi byder ind på Bellahøj. Vi håber, at se rigtigt mange af området børn og unge, udtaler Amalie Vognsen, projektkoordinator på FerieCamp og ansat i Kultur- og Fritidsforvaltningen. For medarbejderne på projektet ”Sammen om Bellahøj” – et samarbejde mellem blandt andet socialforvaltningen, politiet og de fire lokale boligafdelinger på Bellahøj, er der ikke nogen tvivl om, at der er et stort behov, for at FerieCamp også tilbydes på Bellahøj.

– Kommunens Feriecamp har længe været højt på ønskelisten over tilbud til familier, primært rettet mod børn og unge. Det har været efterspurgt, ikke mindst fordi flere familier har kendskab til tilbuddet fra andre bydele, og vi har set at børn og unge har søgt dertil, hvor det har været udbudt.

Nu er det så kommet til området og vi har forsøgt sammen med afdelingsbestyrelser for de 4 boligafdelinger og samarbejdspartnere i området, at få det optimale samarbejde op at køre inden start, så rigtig mange familier kan gøre brug af – og blive en del af ”FerieCamp på Bellahøj, siger Jette Krøyer, Koordinator hos Sammen om Bellahøj.



FerieCamp i 2700 tilbydes i vinterferien fra den 12.-16. februar med blandt andet kreative værksteder, taekwondo, teaterforestillinger og hiphopdans. Det er gratis at deltage og det kræver ingen tilmelding. Vinterferie-programmet kan findes på Husum Bibliotek, Brønshøj Bibliotek og på Tingbjerg Biblioteks hjemmeside og på EnergiCenter Voldparken.