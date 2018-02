Fix har fuld fart på pige- og damefodbold

Træner Sune Blom med Fix’ seniordamehold under vintertræningen forud for sæsonen i Københavnsserien. Foto: Christian Ove Carlsson.

Boldklubben Fix gør en ekstraordinær indsats for at få piger og damer til at spille fodbold i Pilesvinget

Af Randi Salzwedell

Mens så mange andre taler om ligestilling, ligeværd, ligeret og ligeløn, så lader Boldklubben Fix det ikke blive ved snakken. Fodboldklubben gør noget for at ændre ved tingenes tilstand.

– Vi har besluttet, at vi i denne sæson vil gøre endnu mere for at få flere piger og kvinder til at spille fodbold, siger Sune Blom, formand for Fix.

Fix er rent sportsligt godt kørende på damefronten, eftersom klubbens 1. hold i forrige sæson rykkede op i Københavnsserien. Her har holdet nu stabiliseret sig, og det er ved at være tid til et forsøg på at drive holdet videre frem: – Efter vi har cementeret vores position i Københavnsserien, prøver vi, om vi kan booste holdet yderligere.

Hvis man skal pege på en forskel mellem kvinder og mænd på eliteniveau, så er det, at kvinderne blandt andet prioriterer deres studier noget mere end mændene. Derfor kræver det en endnu bredere trup end hos et herreseniorhold, hvis man vil begå sig helt fremme i damefodbold. Vi forsøger at tackle det på den måde, at vi optimerer rammerne for vores piger og kvinder.

De skal have oplevelsen af, at de er lige så meget værd som drengene og mændene. At de ikke bare bliver smidt over i et hjørne med et par gamle, slidte bolde. Nej, de prioriteres på linje med herrerne, siger Sune Blom, der selv er blevet ny cheftræner for KS-holdet.

I øjeblikket er Fix’ dameseniortrup på 25-26 spillere, men klubben satser på at få truppen op på 30 spillere, hvoraf de fleste befinder sig i aldersgruppen fra 20 til 30 år.

I nærområdet er det FC Damsø (elite, pige- og damefodbold generelt) og Husum Boldklub (særligt yngre piger), der har gjort mest på denne front.

Men nu er Boldklubben Fix parat til at skabe et stærkt alternativ. Ikke for at stjæle spillere fra konkurrenterne, men fordi klubben oplever, at der er et kæmpe uudnyttet potentiale.

Helt fra bunden

– Som klub går vi nu målrettet efter, at vi i foråret får pigefodbolden op at stå i U5, U6 og U7. Fuldkommen på samme måde, som vi gjorde det i de årgange med drengene. Her har vi nu et stærkt fundament, som har været i klubben i snart mange år. Vi havde på et tidspunkt pigehold i U12 og derefter U13, men det opstod sådan lidt tilfældigt gennem nogle forældre, der alligevel kom i klubben.

I klubben havde vi reelt set ikke gjort noget for at opdyrke det. Det vil vi lave om på nu, så derfor bidrager vi nu med de fornødne ressourcer. Vi har indgået et samarbejde med DBU København, hvor vi sammen med andre københavnske klubber arbejder målrettet med pigefodbold, siger Fix’ formand.

Fix har tilknyttet Torben Kruse som konsulent. Kruse har tidligere været bagmand for de yngste årgange i klubben, og han sagde straks ja til at hjælpe, da Fix inviterede ham indenfor.

Fix vil også række ud til skoler, institutioner samt klubbens egne unge drenge, som har søstre, der ikke spiller fodbold i øjeblikket.

– Vi har haft styr på vores drengeafdeling længe, og nu vil vi udbygge vores ungdomsafdeling, så den også kommer til at bestå af piger, der kan lide at spille fodbold, siger Sune Blom.

Oldgirls samles

Også blandt de lidt ældre fodboldspillende damer, står Fix stærkt. Hvor det for mænd er helt naturligt at fortsætte med at spille fodbold, når de når op i årene, så ses det sjældnere hos damerne. Men Fix har et oldgirls-hold, der spiller med i DBU Københavns turneringer.

Der er 20 forholdsvis aktive samt 20 mindre aktive damer – hovedsageligt mellem 30 og 50 år – der udgør den stabile kerne, der godt kan lide at hygge sig og spille lidt bold. Her trækker samværet og de sociale elementer.

Men alligevel kan de stadig lide at konkurrere, så derfor spiller de også turneringsfodbold. Dette oldgirls-hold får løbende tilgang fra nærliggende klubber, der ikke har samme tilbud. I øjeblikket er træningen for damesenior og oldgirls allerede i gang.

Senere i løbet af foråret tager Sune Blom, bestyrelsen og en række frivillige fat på at skabe pigefodbold på et niveau, som vil kunne tåle sammenligning med drengenes.