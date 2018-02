Flere nomineringer til bydelens klubber

Paulo Fernando har imponeret alt og alle i første halvdel af Københavnsserien. Her ses han i en kamp mod FB. Foto: Christian Ove Carlsson.

Union, Husum og Fix er indstillet til flere fodboldpriser

Af Jan Løfberg

Det er blevet bemærket, at Union har gjort det godt i Københavnsserien i fodbold. Klubben topscorer Paulo Maciel (også kendt under efternavnet Fernando) er indstillet til to priser i Ligabold Awards arrangeret af Bet25. Afstemningen foregår på internettet.

Paulo er indstillet til topscorerprisen og til Årets Spiller i Københavnsserien. Unions mangeårige målmand Christian Hammerum er indstillet til Årets Målmand, mens Morten Vinther er indstillet til Årets Træner og Jonas Vorborg til Årets Talent. Der er er tre indstillede i hver kategori.

I serie 1 er det også blevet til en stribe nomineringer til Husum Boldklub. Martin Krøger er indstillet til Årets Træner, Josef Moussa til Årets Talent, mens Sebastian Stage er nomineret til to priser: Årets Spiller og Årets Talent. Målmand Rasmus Brix Ohmann er indstillet til Årets Målmand. I denne sidste kategori er Boldklubben Fix’ Rasmus Bonde også indstillet.

Både Genforeningspladsen (også kaldet Genfield Road) og Husumparken er indstillet til årets stadion i hhv. Københavnsserien og serie 1.