Fortet i EnergiCentret holdt

Stadions Magnus Andersen (i gult) holder godt fast i hjemmekampen mod HIK for nylig. På søndag spiller Stadion ude mod Furesø i Farum Arena. Foto: Christian Ove Carlsson

Stadion spillede 22-22 mod Hvidovre og har endnu ikke tabt en divisionskamp i klubbens nye hal

Af Jan Løfberg

Rekorden var under pres, men den holder endnu. IF Stadions 2. divisionsherrer har nu spillet i et år i EnergiCenter Voldparken Hallen uden at tabe en divisionskamp. Efter en storsejr over HIK kunne man godt have forventet noget i samme stil mod Hvidovre. I efteråret havde man spillet uafgjort i Gentofte mod HIK, men tabt knebent til Hvidovre på udebane.

Men på hjemmebane blev det alligevel mere spændende end forudset. 22-22. Fortet holder, men det vaklede i lørdags mod Hvidovre.

Stadions lille mirakel

Stadions træner Thomas Schou fortæller om den dramatiske kamp mod Hvidovre

Stadion har kun tabt en enkelt kamp i EnergiCenter Voldparken Hallen. Men det var i en pokalkamp til GOG fra den bedste række. I 2. division er Stadion fortsat ubesejret, men det holdt hårdt mod Hvidovre. Sådan var bagud med syv mål, da der manglede 20 minutter – og to mål, da der manglede 30 sekunder. Men rekorden som ubesejret holdt alligevel!

Stadions træner fortæller Thomas Schou fortæller her, hvad der skete:

– Ingen tvivl om at Hvidovre er vores onde ånd. Vi havde ellers snakket om, at Hvidovre ville bibringe kaos, hvilket de i den grad gjorde. Mandsopdækning af Magnus Andersen hele kampen. Hver gang de fik bolden, så gik de op langsomt frem, brugte lang tid på frikast osv.

Desværre faldt vi igen i deres og kunne ikke stå imod. Inden for de første 10-12 min. brænder vi fem oplagte chancer inklusiv et straffekast. Vi kan ikke ramme hinanden frem ad banen og frustrationen begyndte at brede sig. Bagud 8-11 ved pausen, efter at Hvidovre laver de sidste to mål inden pausen.

Vi kommer rædselsfuldt ud fra pausen og er efter ca. 40 min. bagud med 9-16 – syv mål!

Vi prøver alt muligt, både i forsvaret og i angrebet og finder efter Krystian Jensens indskiftning endelig noget momentum. Stille og roligt bringer vi os tilbage i kampen, hvor blandt andet to mandsopdækninger gør ondt på Hvidovre.

Ved stillingen 20-21 brænder vi en åben chance, og Hvidovre scorer til 20-22 med godt 30 sekunder tilbage! Kampen virker tabt, men Kasper Møller laver et hurtigt må. Vi lader Hvidovre få en fri mand igennem, som Mathias Petersen i vores mål. Bolden sendes ud til Krystian med ca. fem sekunder igen af kampen. Krystian laver en tværaflevering til Magnus Andersen, som kommer i fuld fart udligner fra 10-12 meter to sekunder før tid.

Hmm, en rædselsfuld kamp, hvor vi igen må se os reddet af vores gode hjemmebane. Vi har nu to kampe tilbage hjemme, som uden nederlag vil kunne sikre os to fulde sæsoner uden nederlag i turneringen i EnergiCenter Voldparken Hallen.

Stadion er stadig placeret på andenpladsen, men man tabte i denne runde i et point til de nærmeste forfølgere fra Næstved/Herlufsholm, der vandt 31-22 over Dalby. Stadion har et forspring på fem point til sydsjællenderne, der dog har spillet en kamp færre.

Næste divisionskamp for Stadion er på søndag kl. 15.15 i Farum Arena mod Furesø.