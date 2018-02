Fsb skal stramme op

Så er renoveringen af blok 7 i fuld gang , og ja, det som vi hele tiden har frygtet, er ved at ske.

Freddy Christensen, Gavlhusvej 13

Så er renoveringen af blok 7 i fuld gang , og ja, det som vi hele tiden har frygtet, er ved at ske.

Under renoveringen skal vi bruge vores eget vaskeri. Dette er næsten umuligt, på grund af muraffald på gulv i håndvask og på bordplader, nedtagne loftplader og generelt så beskidt, at det er umuligt at vaske der.

En anden og mere alvorlig ting er, at håndværkerne glemmer at låse dørene til lejlighederne, når de går hjem – det samme gælder kælder og gadedøre.

Dette er sket 11 gange på en måned, svarende til ca. hver anden arbejdsdag.

Dækker forsikringen for eventuelle tyverier, når dørene ikke er låst?

Der er mange der har møbler og andre ting stående i lejlighederne under renoveringen.

Hvem skal yde erstatning ved eventuelle tyverier? Forsikringen, boligselskabet eller håndværkerne? Det kan blive noget af en opgave for beboerne, hvis uheldet er ude.

Byggeledelsen skal stramme gevaldigt op omkring disse problemer,så vi undgår politianmeldelser og private søgsmål. Vi har rigeligt at tænke på med 2 flytninger inden for ca. 5 måneder.

Det er menneskeligt at fejle, men disse ting tyder på, at byggeledelsen og boligselskabet ikke har lært af tidligere fejl.