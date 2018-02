HSK-dominans

HSKs ungdomssvømmere var på medaljejagt ved de Danske Årgangsmesterskaber. Foto: Privat.

Vandt 35 medaljer ved DM for årgangssvømmere

Af Jan Løfberg

Hovedstadens Svømmeklub leverede en strålende indsats i de Danske Årgangsmesterskaber på kortbane 2018. Det blev til i alt 35 medaljer og 181 nye personlige rekorder til de 33 deltagende svømmere. Dermed blev Hovedstadens Svømmeklub suverænt bedste klub. Årgangssvømmerne er den yngste aldersgruppe, hvor der svømmes om DM-medaljer. Årgangssvømmerne er i alderen 12-15 år.

Hovedstadssvømmerne kan gå fra mesterskabet med gode nye erfaringer, personlige rekorder og masser af indtryk. I alt bliver det til 61 top-tre placeringer for klubben fordelt på 14 svømmere, hvilket ikke alene viser flot niveau, men også god bredde for klubben. Specielt bredden af topniveauet er vigtigt for klubbens talentudviklingsarbejde.

I holdkonkurrencen får Hovedstadens Svømmeklub blandt de ældste af årgangssvømmere tre gange så mange medaljer som næstbedste svømmeklub. For 3-4 år siden fik klubben ved samme mesterskaber kun få medaljer og nu kan klubben høste 35 medaljer.

Få dage efter DM for årgangssvømmere blev der afholdt et uofficielt DM for hold, kaldet Årgangscuppen, her deltog de bedste klubber fra weekendens DM for at dyste i en holdkonkurrence. Her vinder Hovedstadens Svømmeklub suverænt med 47.658 point, næsten 4.000 point foran næstbedste klub.