Husk Metroen til Brønshøj

Politiken bragte fornyligt et kort over Københavns Metrostationer, der viste hvor i København beboerne har max. 500 meter til nærmeste metro, når city-ringen står færdig. Et blik på kortet viser at næsten alle københavnere er dækket ganske glimrende med Metrostationer – undtagen Brønshøj-Husum. Vi har som det eneste område i København ingen metro, og er også i underskud hvad angår S-togsstationer.

Af Politikens artikel fremgår det nu, at man har haft en mulig metrolinje fra Refshaleøen via Nordvestkvarteret til Brønshøj-Husum på tegnebrættet. Dette er selvfølgelig glædeligt, men desværre fremgår det også, at bystyrets rådgivere har foreslået at man, i et forsøg på at spare penge, nøjes med at bygge en linje til Refshaleøen. Det virker som en meget forkert prioritering af den i forvejen mest underservicerede del af byen, som har dårlig adgang til S-tog, endnu engang bliver forsøgt forbigået.

Brønshøj-Husum er jo, selvom nogen skulle have glemt det, en del af København, og vores bydel fortjener samme adgang til metronettet, som bogstaveligt talt alle andre københavnske bydele er givet.

Til sammenligning har vores nabobydel Vanløse som bekendt to metrostationer, og har for nyligt åbnet storcentret ”Kronen” ved den ene station. Erhvervslivet blomstrer, og huspriserne stiger. Et af verdens største revisionsfirmaer Ernst and Young har ligeledes fornyeligt åbnet et ny afdeling ved Flintholm Station.

Byudvikling forudsætter ordentlig offentlig transport, og det virker til at København er i fuld gang med udviklingen i, strengt taget, alle andre områder en Brønshøj-Husum. Dette er selvfølgelig utroligt ærgerligt, da det både skader vores lokaløkonomi, og vores transporttid.

Under den netop afsluttede kommunalvalgkamp var der flere kandidater, på tværs af poliske partier, der fortalte at de ville have Metroen til Brønshøj. Heldigvis er nogle af disse også blevet valgt – blandt andet med hjælp fra lokale Husum- Tingberg- og Brønshøjstemmer. Dette er selvfølgelig yderst positivt for vores bydel, da de nyvalgte politikere jo så bare skal huske hvad de lovede før valget, for at få metroen ud til os. Forhåbentligt husker de deres løfter helt af sig selv.