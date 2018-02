”Husumforbindelsen” på vej – måske

Da politikerne på Københavns Rådhus i 2014 vedtog budgettet for 2015, var der noget overraskende afsat 25 mio. kr. til den såkaldte ”Husumforbindelse”, der skal/skulle være en kombineret cykel- og gangsti fra Åvendingen i syd ad Korsager Allé med et smut forbi Husumparken, over Frederikssundsvej og videre ad Kobbelvænget, hvor den (måske) skal føres over […]

Af Erik Fisker

Da politikerne på Københavns Rådhus i 2014 vedtog budgettet for 2015, var der noget overraskende afsat 25 mio. kr. til den såkaldte ”Husumforbindelse”, der skal/skulle være en kombineret cykel- og gangsti fra Åvendingen i syd ad Korsager Allé med et smut forbi Husumparken, over Frederikssundsvej og videre ad Kobbelvænget, hvor den (måske) skal føres over Vestvolden til Tingbjerg.

Forvaltningen oplyste i april 2015, at de forventede det samlede projekt færdiganlagt i 2017. Siden har der været meget stille om ”Husumforbindelsen”.

Nu (januar 2018) oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen imidlertid, at der er fundet en rådgiver til projektet, og at der skulle være et projekt klar til politisk godkendelse efter sommerferien. Forvaltningen forventer også, at der bliver indgået aftale med entreprenør i medio efteråret 2019 og at det samlede projekt forventes ibrugtaget i sommeren 2020.

Årsagen til forsinkelsen af projektet angives at være ønsket om at se på mulighederne for at koordinere med andre lokale projekter herunder klimatilpasning.