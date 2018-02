Idé om Rytterskolen som såkaldt kulturmødehus

- Vi har en samarbejdsaftale med Socialforvaltningen i Brønshøj og Furesø Jobcenter om at gennemføre opkvalificerings- og praktikforløb med relevante borgere i vores køkken og mark. Vi vil desuden samarbejde med bl.a. Kultur Nord, hedder det i ansøgningen til Realdania. Foto: Kaj Bonne

Den socialøkonomiske virksomhed Nær & Fjern har indgået partnerskabsaftale med Københavns Kommune for at få nyt liv i Rytterskolen, når spejderne flytter

Af Erik Fisker

Mens der ventes på, at spejderne fra Bellahøj 21st Barking flytter fra en af bydelens bygningsmæssige perler, Rytterskolen fra 1723 på Brønshøj Torv, til sit forventede nye spejderhus på grunden ved Brønshøj Vandtårn, er planerne om den kommende anvendelse af huset allerede langt fremme.

Den socialøkonomiske virksomhed Nær & Fjern vil i samarbejde med kommunale og frivillige kræfter drive et noget anderledes kulturhus i Rytterskolen. Integration, madkultur, bæredygtighed og kulturudveksling skal efter planen være de fire grundsøjler i aktiviteterne.

Det fremgår af en ansøgning til Underværker, som er en kampagne fra Realdania, hvor der kan søges om økonomisk tilskud, der kan hjælpe ildsjæle med at gøre deres idéer til virkelighed.

Nær & Fjern, der har tilknytning til restaurant Blå Congo på Brønshøjvej, har søgt Realdania om 1 mio. kr., og det samlede budget for projektet er ca. 1,7 mio. kr.

Målet er flere flygtninge i arbejde

Nær & Fjern har en mark ved Farum, hvor de underviser flygtninge i dyrkning, økologi og dansk. De vil bruge råvarer fra egen mark til at lave mad, der smager af fjerne egne og bruge maden som udgangspunkt for at forbinde folk, som normalt ikke mødes. Samtidig er det hensigten at det skal være attraktivt at være frivillig i huset.

Med et renoveret køkken på Rytterskolen skal skabes direkte forbindelse mellem land og by og udvikles tiltag til øget integration.

Der ansøges om medfinansiering til at bygge et undervisningskøkken. Det indbefatter at rive vægge ned og etablere nye gulve samt afløb og udsugning. Caférummet skal indrettes, der skal bygges en bardisk og et toilet med handicapadgang.

Som socialøkonomisk virksomhed har Nær & Fjern det overordnede mål at bidrage til, at flere mennesker med flygtningebaggrund kommer i arbejde. Derfor vil de ansætte borgere fra denne målgruppe til at indgå i istandsættelsen og driften af huset.

Nær & Fjern er i gang med at opdyrke et netværk af frivillige, som vil engagere sig i lektiehjælp, fysioterapi, cykelundervisning, juridisk bistand, sprogundervisning og venskabsfamilier m.v. De kommunale og frivillige aktører står for kulturelle aktiviteter, mens Nær & Fjern er primus motor på den daglige drift af café og undervisningsforløb i køkkenet og på marken.