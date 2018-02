Igne:oya udstiller på Husum Bibliotek

I Tingbjerg er designværkstedet Igne:oya, made in Tingbjerg, for kvinder kommet godt fra start.

Af Erik Fisker

Kvinderne, fra både Tingbjerg og Husum, arbejder med traditionelt håndarbejde fra hele verden og i samarbejde med designere udefra har kvinderne blandt mange andre ting produceret beklædningsgenstande, som er blevet udstillet på modeugen i Berlin og under Copenhagen Fashion Week.

Nu har andre også mulighed for at se kvindernes design, når de fra tirsdag den 20. februar og to uger frem udstiller deres håndarbejder på Husum Bibliotek.

– Vi er rigtig glade for, at få muligheden for at vise frem hvad kvinderne har lavet, og glæder os over, at kunne vise hvad Tingbjerg også er, udtaler Martin Krogh fra Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, som er en af tovholderne på projektet.