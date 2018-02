Kendte komikere fortæller historier

Man kan godt regne med at få brugt lattermusklerne, når kendte komikere kommer til Pilegården den 5. marts. Foto: Pressefoto

Mandag d. 5 marts kigger Lasse Rimmer, Sanne Søndergaard, Anders Grau og Jonas Mogensen forbi Kulturhuset Pilegården. Og de har gode historier i ærmet

Af Dorthe Brandborg

Normalt bliver mandagsmorskaben serveret lidt anderledes i comedyklubben, men man kan alligevel trygt forberede sig på en flyvende start på ugen og på nogle gode grin undervejs.

Jokes og punchlines træder blot lidt i baggrunden for også at give plads til den gode historie, når der er STORYTELLER NIGHT i Pilegården. På scenen finder man et hold yderst erfarne navne fra den danske standup-scene, som fortæller historier med hver deres helt unikke stil.

Lasse Rimmer

Lasse Rimmer er Danmarks ubestridt klogeste komiker og har været med til det hele. Karrieren begyndte i stand-up, men hans vid og bid har ført ham vidt omkring og ofte ind i rollen som klog vært på tv og i radioen.

I 2009 debuterede han som skuespiller i en hovedrolle i Ole Bornedals brutale spændingsfilm ”Fri os fra det onde”. Et par krøllede hoveder har dog også set Lasse Rimmer flippe helt ud sammen med kollegerne Hjortshøj, Hvam og Christensen i det næsten tv-fjendske og uhyggeligt morsomme ”Mandrillen”.

Sanne Søndergaard

Sanne Søndergaard er en af Danmarks skarpeste samfundsrevsere, kendt fra klummer i Information, bøger som Kære Dødsbog og sine standupshows. Hun går gerne i kødet på både medierne, publikum og sågar sin egen omgangskreds og spidder de mange fordømmende røster, hun har mødt gennem tiden som en kritisk og åbenmundet satiriker. Sanne er både komiker, forfatter, foredragsholder.

Anders Grau

Danmark blev præsenteret for en helt ny stand-up stjerne, da Anders Grau første gang optrådte ved Zulu Comedy Galla i 2012. Hans helt unikke stil beriger stand-up genren ved både at være nytænkende, mens den samtidig indeholder en stemning, der leder tankerne hen mod Niels Hausgaards fortællinger.

Anders Graus stil kan beskrives som lette historier, der på trods af sit udgangspunkt i dagligdagen, oftest udvikler sig i lettere absurde retninger. Hverdagen analyseres helt til bunds og krydres med neurotiske, fantasifulde bekymringer.

Jonas Mogensen

Jonas Mogensen er opvokset i det Århusianske comedy-miljø men blev for alvor kendt, da han vandt talentprisen ved Zulu Comedy Galla 2015. Siden kunne man hele efteråret 2015 opleve ham live rundt i landet som opvarmer på Ruben Søltofts tur. Og i foråret 2016 i selskab med Michael Schøt og Mikkel Rask på Comedy ZOO On Tour.

Qua sin opvækst, er han “intenst jysk” på scenen og leverer sit materiale i en meget ærlig og personlig stil, der også kan beskrives som historiefortælling med indbyggede punchlines. Udgangspunktet er små hverdagsdramaer, som Jonas på fascinerende vis formår at gøre super sjove.

Aftenens vært er Valdemar Pustelnik. Billetter koster 120 kr. og 70 kr. for studerende i forsalg. Betaler man i døren er prisen150 kr. Showet starter kl 20.