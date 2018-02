Kommunal kunst udstilles på Københavns Rådhus

Thomas Bangs kunstværk ”Trophy – Intruder” på Center for Rusmiddelsbehandling, Netværket. Foto: presse

124 nye værker af 79 kunstnere er føjet til Københavns Kommunes kunstsamling. Værkerne, som Københavns Billedkunstudvalg har indkøbt de sidste fire år, kan ses på en udstilling i Rådhushallen fra 27. februar

Af Erik Fisker

I børnehaver og jobcentre, på bosteder og plejehjem. I Københavns Kommunes mange institutioner kan brugere og medarbejdere opleve kunst på væggene og udstillede kunstværker fra kommunens kunstsamling, som rummer mere end 5000 kunstværker. De senest indkøbte værker kan opleves i en ny udstilling i Rådhushallen på Københavns Rådhus.

Hos kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld vækker den kommunale kunstsamling begejstring:

– Kunst gør noget ved os mennesker; den kan have en terapeutisk virkning, skabe refleksion og sætte gang i samtaler. Jeg er fortaler for, at kunst og kultur skal fylde mere i hverdagen, i københavnernes liv og i det offentlige rum. Med kommunens kunstsamling får de fleste københavnere, også dem der ikke går på museum, mulighed for at møde kunsten helt tæt på, siger han.

Københavns Billedkunstudvalg har de sidste fire år købt 124 værker af 79 forskellige kunstnere. I udstillingen på Københavns Rådhus præsenteres udvalgte værker sammen med fotos af de rum, hvor værkerne er placeret til daglig, for at give et indtryk af værkernes samspil med de mennesker, der opholder sig på stederne.

Billedkunstudvalg køber kunsten

Københavns Kommunes Billedkunstudvalg, som består af politisk og kunstnerisk udpegede medlemmer, køber hvert år nye kunstværker til kommunens kunstsamling.

– Det har været vigtigt for mig, at der var stor bredde i de indkøb, vi som udvalg har foretaget. Med andre ord – noget for næsten enhver smag – også den smalle. De steder, vi som udvalg køber kunst til, er kommunale institutioner, og her egner kunstværker til væg sig bedst, siger Jytte Høy, kunstnerisk udpeget medlem af billedkunstudvalget fra 2014 til 2017. EF

• Udstillingen kan opleves i perioden 27. februar – 3. marts

• Udstillingen er åben mandag – fredag fra kl. 9-16 og lørdag kl. 9.30 -13. Søndag lukket.

• Der er gratis adgang.