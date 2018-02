Mange mål i Vanløse

Desværre scorede Vanløse flest. Der er plads til forbedringer hos Brønshøj

Af Jan Løfberg

I lørdags var Brønshøj i Vanløse Idrætspark for at møde Vanløse. Det blev en træningskamp med masser af mål, desværre flest til hjemmeholdet, der vandt 4-3. Andreas Lissau, Anton Holse og Mads Rønne scorede for Hvepsene.

Brønshøj lagde godt ud med et højt pres, der stressede Vanløse-spillerne, fortæller Christian Haslund fra Brønshøj Boldklub. Og videre siger han: Men hjemmeholdet fik styr på tingene, og i stedet for var det Brønshøj-spillerne, der blev sat under pres.

Nogle koncentrationssvigt på egen banehalvdel, gav Vanløse en række muligheder, men enten var Vanløse-spillerne for uskarpe, eller også stod Vilfort i vejen.

Men det blev ikke ved med at gå. For efter 13 minutter bragte Asger Højmark-Jensen hjemmeholdet foran. Han udnyttede en alt for kort tilbagelægning til Kasper Vilfort, og han gjorde de til 1-0 i det tomme mål.

10 minutter senere var den gal igen. På en Vanløse-omstilling fik Oskar Høybye alt for meget plads, og han kunne finde Rasmus Gaudin, der med et træk kom fri, inden han med venstrestøvlen kunne sende bolden ind bag Vilfort. 2-0 til hjemmeholdet.

I denne periode var der ikke meget, som lykkedes for Brønshøj. Men efter 31 minutter var der lys for enden af tunnelen, da hvepsene fik reduceret til 1-2. Jamil Fearrington lagde bolden følt ind i feltet, og her dukkede de nye hveps Andreas Lissau op. Lissau fik headet til bolden, der endte over i det lange hjørne lige akkurat uden for Vanløse-keeperens rækkevidde.

11 minutter inde i halvleg var der igen balance i regnskabet. Christoffer Boateng slog et milimeterpræcist indlæg ind i det lille felt. Her dukkede Anton Holse op og headede bolden ind til 2-2.

Dette var stillingen i lang tid, og ingen af holdene fik spillet sig frem til det helt store. Det var også en periode, hvor der blev foretaget udskiftninger hos begge hold.

Men efter 68 minutter brød Vanløse Brønshøjs opspil. Bolden endte til sidst hos Shabban Hussein, der fra distancen sendte kuglen mod kassen, og han kunne se den gå ind bag Vilfort. 3-2 til Vanløse.

Bare minuttet efter formåede Brønshøj at komme tilbage, og denne gang med et flot mål. En Vanløse-spiller fik ikke ordentligt ramt på bolden, og fra 35-40 meters afstand så Mads Rønne, at målmanden var gået langt ud af sit mål. Rønne sparkede første gang og kunne se bolden stryge i mål. 3-3.

Nu var det Brønshøj med momentum, og med lidt mere held havde hvepsene scoret tre gange mere. Men først hev Vanløses målmand en flot redning ud af ærmet, da Rønne forsøgte sig med hovedet, derefter ramte Rønne stolpen og endelig måtte Boateng se sit frisparksforsøg ramme den anden stolpe.

Bedst som det så ud til, at det hele skulle ende 3-3, så blev en bold ikke clearet i kampens sidste minut, og Vanløses Shabban Hussein kunne fra kanten af feltet sparke Vanløse foran til slutstillingen 4-3.

Det positive ved kampen var, at det lykkedes Brønshøj at score tre gange på tre forskellige måder, men der er stadig nogle ting, der kan forbedres, inden det går løs om præcis en måned mod Næsby i 2. division.