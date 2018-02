Mette giver stafetten til Peter

Mette Bøgelund giver mikrofonen og opgaven videre til Peter Rønn. Foto: Kaj Bonne

Den 9. juni afholder Lokaludvalget for 10. gang 2700Kulturdag på Brønshøj Torv. Nu med den lokale iværksætter Peter Rønn ved roret.

Af Erik Fisker

Mens det tidligere har været lederen af Kulturhuset Pilegården, Mette Bøgelund, og hendes medarbejdere der på fineste vis har stået for alt det praktiske og koordinerende i forbindelse med 2700Kulturdag, er opgaven nu givet videre til Peter Rønn, der har stået for en række lokale projekter som Syng Højt!, Vandklang koncerterne i Brønshøj Vandtårn og Tingbjerg Open.

– Det er rent ”guf” for en projektmand som mig, at få tildelt sådan en spændende opgave. Jeg er meget glad og stolt over den tillid, som både Lokaludvalget, den tidligere festivalleder Mette Bøgelund og Lokaludvalgets sekretariat har vist mig allerede nu i arbejdet med festivalen, siger Peter Rønn.

”- En tak til Kulturhuset Pilegården og dets leder, Mette Bøgelund, for det store arbejde, der er ydet i forbindelse med de tidligere års afvikling af 2700Kulturdag. Det har krævet overblik, initiativ og et loyalt samarbejde med alle parter – hvilket også har været kendetegnet for Mette Bøgelunds indsats”

Erik Fisker, Formand, Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Fra Kulturdag til dagsfestival

Arbejdet med 2700Kulturdag er kommet godt i gang, og der planlægges med at udvide dagen, så den får mere karakter af en dagsfestival, hvor lokale caféer om aftenen kan tage over med fx musikarrangementer.

– Det bliver med respekt for traditionerne for bydelens kulturdag, men med plads til ekstra fornyelse i 2018. Vi vil gøre hele dagen fantastisk med tilbud til både børn, unge, voksne og ældre, fortæller Peter Rønn.

– Jeg håber, at vi kan strække aktiviteterne over endnu flere timer og få mere plads til aktiviteter fx fællesspisning og aktiviteter ved gadekæret. Vi arbejder på, at få lov til at lukke en del af Brønshøjvej for trafik for at skabe mere plads, mindre trafikstøj og gøre det mere trygt og sikkert for børnefamilier at færdes i området, tilføjer han.

”- Med 2700Kulturdag ønsker Brønshøj-Husum Lokaludvalg at invitere alle borgere – store som små –

til en fælles festdag, hvor vi sammen kan opleve al den gode kultur og de mange fritidsaktiviteter, der finder sted i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Vi vil synliggøre lokalområdets mange foreninger, institutioner og iværksættere og skabe nye fællesskaber og netværk imellem dem. Kom og vær med i fællesskabet”

Kirsten Møller, Lokaludvalgets Kulturudvalg

Tema: 2700 i Farver

– Jeg bakker virkelig op om Lokaludvalgets vision: At 2700Kulturdag er for og med alle borgere i bydelen og blandt andet give de lokale foreninger m.m. mulighed for at præsentere sig selv og vise deres tilbud til borgerne. Jeg fornemmer, at der er stor lokal interesse, og at mange gerne vil være med til at gøre dagen til en lokal begivenhed, siger Peter Rønn.

Kulturdagen har fået temaet 2700 i Farver og vil derfor også have fokus på at fejre den kulturelle mangfoldighed i bydelen. Endvidere vil dagen også indeholde noget særligt for de unge, blandt andet vil lokale unge også optræde på scenen.

På 2700Kulturdag vil der også være offentliggørelse af, hvem der i år skal have Lokaludvalgets 2700Bydelspris for at have gjort en helt særlig indsats i Brønshøj-Husum. Prisen er på 10.000 kr. og et diplom – samt ikke mindst æren. Sidste år gik prisen til Husum Boldklub.