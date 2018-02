Mette til tops for velgørenhed

Hele holdet har været i kamptræning for at komme i form til at bestige Kilemanjaro. Foto: Privat.

Snart begiver Mette Bilde fra Brønshøj og 13 andre deltagere sig afsted mod Tanzania med to mål: at nå toppen af Kilimanjaro og samle midler ind til indlagte børn i Danmark. Holdet har nemlig valgt at dedikere deres tur til at støtte op om velgørenhedsinitiativet Climb for Charity

Af Dorthe Brandborg

Den 23. februar begiver Mette Bilde fra Brønshøj, sammen med 13 andre, sig afsted for at bestige Afrikas højeste bjerg.

Holdet kalder sig ”Vejen til Kilimanjaro” og startede som et projekt, der skulle fremme den sunde livsstil.

– Jeg startede projektet op sammen med Bettina Engdahl, der stod over for en kæmpe udfordring: Bettina ville gerne tabe 50 kg, så hun kunne opfylde sin livs drøm om at bestige Kilimanjaro, fortæller Mette, hvis fokus var at vedholde en sund livsstil og støtte Bettina i at opfylde sin drøm.

Mette og Bettina startede en Facebookgruppe og en blog op, hvorigennem de fik samlet en gruppe af fantastiske mennesker; alle med et fælles mål om at bestige Kilimanjaro.

-Deltagerne kommer fra hele landet og spænder aldersmæssigt fra 15 til starten af 60´erne. I løbet af de sidste ni måneder har vi støttet hinanden i at få trænet, spist sundt samt været på to forberedelsesture i Sverige, hvor vores vandregrej kunne blive testet, fortæller Mette.

Nye højder

I januar besluttede holdet at udvide udfordringen. Foruden at bestige de 5.895 meter, vil deltagerne via deres tur samle ind til velgørenhed. Denne idé stammer fra konceptet Climb for Charity, hvor flere hold af kendte og ukendte danskere hvert år bestiger Kilimanjaro til fordel for Børneulykkesfonden. Derfor har Mette nu sammen med sit hold valgt at støtte op om Climb for Charity og indsamle midler til Børneulykkesfonden.

-En del af midlerne går til projektet Legeheltene, der skaber leg og bevægelse for indlagte børn i Danmark. Legeheltene er startet op på H. C. Andersen Børnehospital i Odense, men i februar 2018 er konceptet også rullet ud på Aarhus Universitetshospital i Skejby samt på Hvidovre Hospital. Selve indsamlingen af midlerne til Børneulykkesfonden foregår bl.a. via virksomhedssponsorater samt de såkaldte ”højdemetersponsorater”, hvor venner, familie, virksomheder mv. kan donere et beløb for hver højdemeter, som jeg bestiger, fortæller Mette Bilde.