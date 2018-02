Minihaver og kaffesnak om kreative aktiviteter

Brønshøj Bibliotek, med indgang fra Krabbeholmsvej, inviterer til kaffesnak og minihave-workshop. Foto: ef

Personalet på Brønshøj Bibliotek vil gerne i dialog med nogle af de voksne som har ønsker til flere kreative aktiviteter om søndagen.

Af Erik Fisker

Derfor inviteres til kaffesnak søndag den 25. februar, kl. 10-12 om mulighederne for at nye tiltag kan opstå, og om hvordan biblioteket kan understøtte, at frivillige kan være med til at skabe gode rammer for hyggelige timer med kreative aktiviteter. – Bibliotekets rum er til for at blive brugt – hvordan bruges de bedst muligt, også når der ikke nødvendigvis er personale til stede. Del jeres tanker, erfaringer og ønsker med bibliotekets personale, som skænker en kop kaffe, lyder opfordringen fra biblioteket.

Samtidig er der arrangeret en minihave-workshop. Signe Voltelen, som er lokal byhavegartner, viser hvordan børn kan lave en mini-køkkenhave med løg, der kan give sprøde toppe, plante gulerodstoppe, bladselleri og andre rester fra køkkenet – fx grøntsagstoppe og bunde, der ellers var på vej i skraldespanden. Børnene får deres egen minihave med hjem til vindueskarmen, og lærer samtidig lidt om alle de planter der kan gro indenfor, på terrassen eller altanen. Workshoppen starter kl. 10.30.

Deltagelse er gratis – og børn og voksne i alle aldre er velkomne.