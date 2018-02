Musikken er min vej

Man skal ikke forvente at se den charmerende sangerinde i store pailletter og opsat hår, når hun går på scenen den 10.februar i Gigantium. Foto: Agnete Schlichtkrull

Når 20-årige Sandra Hilal fra Brønshøj står på scenen ved det Dansk Melodi Grand Prix i Gigantium i Aalborg bliver det med en helt særlig følelse

Af Dorthe Brandborg

Hun har aldrig set et Melodi Grand Prix, men musikken har levet i hende lige siden hun som 8-årig stod på scenen på Husum Skole. Senere opholdt hun sig altid i musiklokalet på fritidshjemmet, hvor hun lærte sig selv at spille guitar.

Sandra Hilal, med de ægyptiske rødder, er lidt af en gammel sjæl i en helt ung krop og hun går sine helt egne veje. Sangskriver, musikproducer, dj, rapper, sanger og solist Chief 1 fik øje på det lysende talent, efter hun fik sin facebookside til at gå helt amok med sine mange covernumre.

-Dengang kom der ikke så meget ud af det, da jeg var meget ung, men for et par måneder siden manglede Chief 1. en sanger til et nummer til Dansk Melodi Grand Prix og jeg kontaktede ham og sagde: ”Kan du bruge mig?”, fortæller Sandra.

Og det kunne den garvede producer, som sammen med Sandra har skrevet det nummer, som hun skal synge den 10. februar.

-Det hele gik simpelthen op i en højere enhed med sangen ”Angels To My Battlefield”, som handler om, at der er mere mellem himmel og jord – noget som Sandra selv tror på.

-Man kan tro på, hvad man vil. Selv tror jeg først og fremmest på mig selv. Dernæst på god karma og så tænker jeg, at jeg har også har en skytsengel, fortæller hun eftertænksomt.

Stærk og selvstændig

Sandra Hilal ved hvad hun vil og hun ved også hvem hun er og kan allerede nu afsløre, at man ikke kommer til at se hende på scenen i Gigantium i et stort skrud med pailletter.

– Da jeg var 15 år, sprang jeg ud som homoseksuel. Jeg gik på en efterskole, hvor vi skulle fortælle vores hemmeligheder. Jeg har aldrig været i tvivl om, hvor jeg stod, og derfor var det også nemt at fortælle, siger Sandra, der i dag hjælper til med at undervise i musik på den produktionsskole, hvor hun selv har været elev.

-Jeg ved, det er en usikker vej jeg har valgt, men man er altså nødt til at tro på det selv, ellers kan man jo heller ikke forvente, at andre gør det. Det må jo tage den tid, det tager for, at det skal lykkes, og det er jeg indstillet på, fortæller Sandra og tilføjer at hun får rigtig meget opbakning af familien.

Den charmerende sangerinde er flere gange blevet spurgt om, hvorfor hun ikke bare har stillet op i x-factor.

-Jeg har takket nej hver gang. Den måde at blive valgt ud på er ikke mig, fortæller Sandra, der nu for første gang skal opleve det Danske Melodi Grand Prix.

Sang nr. 5 er ”Angels To My Battlefield”,

Tekst og musik: Chief 1, Ronny Vidar Svendsen, Anne Judith Stokke Wik,

Nermin Harambasic & Sandra Hilal