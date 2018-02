Nej til lukning af Fællesrådet

Tre lokale og aktive kvinder til møde i repræsentantskabet. Fra venstre dirigenten Lis Søkvist, formanden Selma Svensson og kasserer Ingrid Jensen. Foto: ef

Fællesrådet for Omsorgsarbejdet har de sidste 59 år arbejdet for og med pensionister i Brønshøj, Husum og Utterslev, men på repræsentantskabsmødet i sidste uge foreslog den siddende bestyrelse, at Fællesrådet nedlægges i 2019.

Af Erik Fisker

Baggrunden for forslaget var, at der mangler aktive til at deltage i det frivillige arbejde, og at dette betyder, at relativt få frivillige lægger mange kræfter og meget tid i rådets aktiviteter. Samtidig falder medlemstallet, der nu er på ca. 85 og de aktive frivillige bliver ikke yngre.

Repræsentantskabet kunne ikke støtte forslaget om lukning, men fandt at der skulle gøres en større indsats for at få frivillige til at bidrage til arbejdet med aktiviteterne, der drejer sig om både rene undervisningshold, motionshold, hyggehold, samt rejser og ture ud af huset. Fællesrådet har lokaler på Brønshøjvej samt i Kobbelvænget.

Der var genvalg til Selma Svensson som formand og til Ulla Skovlod og Lissi Kjær som medlemmer af bestyrelsen. Som suppleant nyvalgtes Christian Hesselberg.