Ninna Thomsen ny direktør for Mødrehjælpen

Tidligere borgmester i København, Ninna Thomsen, bliver ny direktør for Mødrehjælpen fra den 15. februar

Af Erik Fisker

Ninna Thomsen har fra 2010 til 2017 været Sundheds- og Omsorgsborgmester, valgt af SF, i Københavns Kommune. Ninna Thomsen er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, og har tidligere været ansat i Gladsaxe Kommune som fuldmægtig med fokus på udsatte børn.

Som sundhedsborgmester har Ninna Thomsen bl.a. være med til at etablere ’Ung Mor På Vej’ – et partnerskabsinitiativ mellem Københavns Kommune og Mødrehjælpen, hvor gravide og mødre med behov for særlig støtte i forældrerollen og i forhold til uddannelse og beskæftigelse tilbydes gratis, professionel rådgivning af socialrådgivere, uddannelses- og erhvervsvejledere og en sundhedsplejerske.

Kommer hele samfundet til gavn

– Mødrehjælpen er en unik organisation, der hvert år rådgiver tusindvis af gravide, mødre, fædre og familier. Samtidig er Mødrehjælpen et stærkt eksempel på det store bidrag, civilsamfundsorganisationer kan spille i løsningen af velfærdssamfundets udfordringer, siger Ninna Thomsen.

– Det er en indsats, der kommer børn, forældre og i sidste ende hele samfundet til gavn, og det er en indsats, jeg med meget stor glæde nu bliver en del af. Jeg ser frem til at udvikle og styrke Mødrehjælpen sammen med de mange dygtige medarbejdere og det store, levende netværk af frivillige kræfter i hele Danmark, tilføjer Ninna Thomsen.