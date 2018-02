Nu skal jeg have tid til bridge

Da vi gik over til EDB var det en kæmpe omvæltning. Det var svært som ældre at sætte sig ind i, men det jeg har brugt til dagligt, har jeg haft styr på, fortæller Per Friedlænder. Foto: Kaj Bonne

Han var indtil den 1. februar 2018 landets ældste praktiserende læge. Nu takker den 87- årige Per Friedlænder af efter godt 53 år på klinikken på Frederikssundsvej 192

Af Dorthe Brandborg

-Min farfar blev ved som læge til han var 86, men kun tre uger efter, han havde lukket sin praksis, døde han. Derfor har jeg sgu ikke turde holde op før nu, klukler Per Friedlænder.

Han ifører sig sin hvide kittel og sætter sig bag det lille teakskrivebord for sidste gang. Konsultationen gemmer på mange klenodier. Blandt andet et gammelt medicinskab og en babyvægt, som er over 100 år – en som han arvede efter sin farfar. Men midt på skrivebordet står også en computer – noget som Per Friedlænder skulle til at forholde sig til i en sen alder.

-Jeg kunne sagtens have fortsat som læge, men jeg vil også gerne gå på et tidspunkt, hvor det er mig selv, der tager beslutningen. Men det er da også vemodigt. At være læge har været hele mit liv, fastslår Per Friedlænder, der er fra en tid, hvor man tiltalte ham: ” De eller Doktor Friedlænder”.

Den gamle skole

Per Friedlænder er læge af den gamle skole. Han er uddannet i en tid, hvor lægegerningen var anderledes, end den er i dag. Den gang fik han et vikariat lige efter sin eksamen og skulle stå i en praksis helt alene. Det ville aldrig ske i dag.

-Da jeg startede i Brønshøj hed det Brønshøj Sygekasse. Dengang skulle folk selv melde sig ind og betale, som en forsikring. Hvis folk ikke havde betalt, så behandlede man dem alligevel og håbede på det bedste. Det blev straks nemmere, da det hele forgik over skatten, husker Per Friedlænder.

Den afholdte læges første hustru var sekretær på klinikken og når parret var på arbejde, var de dis.

-Det blev en glidende overgang fra, at jeg i starten var Doktor Friedlænder til at jeg nu bare er Per. Tiden har ændret sig meget. I dag er der mange flere regler, tilsyn og forordninger, som i dag tager tid fra patienterne. Det synes jeg er ærgerligt.

En anden ting som også har ændret sig er, at børnefamilierne er mere bekymrede for deres børn, end for år tilbage. De unge mangler bedstemødre, der kan fortælle dem lidt om syge børn. Jeg kan huske, at jeg engang blev kaldt ud til et barn med udslæt. Og jeg vidste ikke, hvad det var inden bedstemoren udbrød: ”Det er da skoldkopper”. Jeg udbrød med det samme: ”Ja, det er også min diagnose”.

Det er ikke kun omgangstonen, der har ændret sig. Det har sygdommene også.

-I dag kommer folk meget med stress, fordi de er pressede på arbejde, men der er også sygdomme, vi ikke ser længere. Det er i alle tilfælde længe siden, jeg har set et barn med mæslinger, fortæller Per Freidlænder, der aldrig har fortrudt sit valg af uddannelse.

Lægegerningen har været mit liv

Som familielæge det samme sted over så mange år, så får man et vist kendskab til patienterne og der er da også mange, der har været forbi og takke Per Friedlænder for mange års tro tjeneste. Men han kan også mærke, at de unge børnefamilier eller unge foretrækker en yngre læge.

-Det kan jeg sagtens forstå – og det ville jeg nok også selv foretrække. Jeg har haft mange patienter i 40-50 år og mange har fortalt mig rørende ting om min tid her på klinikken, som jeg slet ikke kan huske, fortæller Per Friedlænder, der har været glad for at gå på arbejde hver eneste dag, siden han blev uddannet læge i 1959.

Han så som barn hvordan hans farfar og farbror klarede deres lægegerning og han vidste fra tidelig alder, at han selv skulle samme vej.

-Jeg tænkte nok som alle andre drengebørn, at jeg skulle være lokomotivfører, men jeg skulle være læge og strøg da også målrettet igennem studentereksamen og videre på medicinstudiet, fortæller Per Friedlænder, der har set det som sin fornemste opgave at hjælpe andre mennesker.

– Det værste er at have en patient, som ham gerne vil hjælpe men ikke kan pga. en uhelbredelig sygdom. Jeg kan oprigtigt sige, at lægegerningen har været hele mit liv. Men nu kommer jeg til at tage min viden med i graven, fortæller den sympatiske læge med et grin.

Og pensionisttilværelsen har han allerede planlagt.

-Min kone er glad for, at jeg kommer hjem og hjælper lidt til. Nu kan vi så også komme til at spille bridge to gange om ugen og passe sommerhuset lidt mere. Og så er der også lige tre børn og syv børnebørn, som jeg også gerne vil have mere tid til, fastslår Per Friedlænder.