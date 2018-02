Ny italiensk vinbar på Frederikssundsvej

Vinbaren på Frederikssundsvej. Vibeke Jensen er overrasket over de mange, der har vist interesse og har udtrykt glæde over initiativet, der bidrager til at give bydelens hovedstrøg et løft. Foto: Kaj Bonne

En drøm er gået i opfyldelse for Vibeke Jensen. En hyggelig vinbar med italienske delikatesser – og vine fra hele Italien

Af Erik Fisker

På Frederikssundsvej 164 kan man nu nyde italienske specialiteter og et glas god vin eller en kop italiensk kaffe i Vinbaren Vino Vibbe, hvor den 60-årige jyde, Vibeke Jensen, har åbnet en vinbar. Vibeke Jensen siger, at hun ikke er vinekspert, men at hun elsker det italienske køkken og de italienske vine – og måske er lidt forelsket i støvlelandet.

– Stemningen skal være uformel, hyggelig og afslappet, fortæller Vibeke Jensen, der for nylig er flyttet til Brønshøj for at komme tættere på sit barnebarn, efter hun i næsten 30 år har været læge i Jylland.

Vin, antipasti og take away

På Vino Vibbe serveres røde, hvide og rosé vine fra Italien. Både lette, kraftige, bløde og fyldige og der er mulighed for at få et smagebræt med 3 små glas vin, så man kan opleve flere forskellige slags vin.

– Men det er mere end en vinbar. I de hyggelige lokaler er der siddeplads til 15 gæster, og jeg har møbleret og dekoreret med arvestykker og ting fundet på loppemarkeder, fortæller Vibeke Jensen.

Vino Vibbe tilbyder også antipasti (tapas) med et udvalg af oste, pølser, oliven, pesto og brød eller take away fx en picnickurv med antipasti og en flaske vin. Endvidere er der mulighed for at købe gavekurve med italienske specialiteter.

Hyggeligt og uformelt

Vibeke Jensen lægger vægt på, at det skal være rart og hyggeligt at komme på hendes vinbar. – Det er vigtigt, at det er et stille og roligt sted, hvor der ikke er fisefornemt, men hvor folk kommer for uformelt at hygge sig med god vin og god mad, siger Vibeke Jensen og tilføjer, at hun altid har arbejdet for at gøre noget godt for andre og kan lide at være i gang og beskæftiget – en indstilling hun har taget med i sin vinbar.

– Der er mange, der drømmer om, hvad de gerne vil beskæftige sig med, men de fleste får ikke realiseret drømmen. Nu gør jeg forsøget, og det kan måske inspirere andre til at leve drømmen ud, slutter Vibeke Jensen.

Vinbaren åbner tirsdag til fredag kl. 15, om lørdagen kl. 12.