Nye tider for Stefan

Boldklubben Stefans nye klubhus indvies i løbet af foråret. Foto: Christian Ove Carlsson.

Boldklubben på Folevadsvej/Rådvadsvej har fået nyt klubhus, som klubben håber, lokalbefolkningen vil være med til at benytte

Af Jan Løfberg

Boldklubben Stefan går ind til en spændende forårssæson. Kun en række småting mangler, før det knaldnye klubhus er helt færdigt. Men de 330 kvadratmeter er indledningsvist taget i brug, og det er virkelig noget, der bekommer klubbens 280 medlemmer vel, for nu har de alletiders chance for at få gang i et endnu bedret klubliv. Stefan har nemlig fået en kantine med et fuldt funktionsdygtigt køkken og med plads til 45-50 personer, så der kan diskes op til klubfester. Ja, sågar privatfester.

– Vi vil forsøge at åbne klubben for beboerne i lokalområdet, og derfor ser vi meget gerne, at de låner vores kantine/køkken til lokale firmaers arrangementer, siger Boldklubben Stefans formand Henrik Lund-Pedersen.

De trange kår i det gamle klubhus gjorde, at fodboldspillerne indimellem rykkede ud i det fri, og det var ikke altid lige velkomment blandt naboerne, når der blev grinet eller råbt lidt for højt. Det skulle man meget gerne undgå nu, hvor man har nogle faciliteter, som kalder på sammenhold inde i klubhuset. Allerede nu er det formandens opfattelse, at sammenholdet har fået et yderligere løft, fordi medlemmerne har lyst til at anvende klubhuset.

Stefan har også indledt et samarbejde med den nærliggende Utterslev Skole, der benytter klubbens græsareal i dagtimerne. Klubben håber snart på at finde en forpagter til kantinen, så det også vil være muligt at holde åbent i dagtimerne: – Måske vil folk, der går ture i området, eller lufter deres hund, komme forbi og købe en kop kaffe. Det er i hvert fald vores ambition, at kantinen skal være i gang i så mange timer som muligt. Vi opfordrer i hvert fald vores naboer til at kigge forbi og se, hvad der sker i en velfungerende sportsklub, lyder det fra formanden.

Attraktivt for unge

Henrik Lund-Pedersen har også et andet håb, nemlig at de nye tidsvarende omklædningsrum vil gøre det attraktivt for lokalområdets unge fodboldinteresserede at melde sig ind i Stefan, der jo geografisk befinder sig tæt på Bispebjer, Utterslev og Brønshøj.

– Vi må se i øjnene, at vi halter lidt efter på ungdomssiden. Vi har nemlig et meget stort hul fra U13 og op til senior, hvor vi ikke har turneringshold. Vi arbejder på at lukke hullet, for det skulle inden for en årrække meget gerne blive således, at seniorafdelingen får en naturlig tilgang fra ungdomsholdene. Til gengæld har vi fået godt fat i den nye trend, hvor en række spillere laver lukkede hold. Dem har vi otte af, siger Henrik Lund-Pedersen.

Stefans 1. hold befinder sig i øjeblikket i serie 2. Et par gange inden for de seneste år har man været meget tæt på oprykning. Måske det lykkes til sommer, for efter en tam start på efterårssæsonen sluttede Stefan af med manér og tabte ikke i de sidste otte turneringskampe. Der resterer 13 kampe, og Stefan er netop nu kun fire point fra en direkte oprykningsplads til serie 1.

Millionprojekt

Planerne om at renovere klubhuset opstod for næsten fire år siden, da Stefan fik udskiftet taget på det gamle klubhus. Af to omgange har Stefan fået tilskud fra Københavns Kommunes klubhuspulje. I alt har man fået 3,7 millioner kroner, men havde det ikke været for mange aktive og frivillige klubmedlemmer, ville man ikke have stået med det klubhus, som i dag ligger på de grønne arealer ved Folevadsvej/Rådvadsvej.

Den officielle indvielse af klubhuset kommer til at foregå i løbet af foråret. I øjeblikket er Stefan på udkig efter en række sponsorer – og meget gerne lokale – så de sidste få manglende detaljer kommer på plads, så klubhuset bliver omdrejningspunktet for nye og endnu bedre tider for fodboldklubben, der har eksisteret siden 1945.