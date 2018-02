Nye togspor mellem Valby og Frederikssund

I påsken går Banedanmark i gang med en omfattende fornyelse af sporene på S-togsstrækningen mellem Valby og Frederikssund. Det betyder togbusser i stedet for S-tog

Af Erik Fisker

Sporene på den 40 km lange strækning mellem Valby og Frederikssund er så slidte, at de skal igennem en gennemgribende renovering. Samtidig renoverer Banedanmark ni broer på strækningen.

– Tiden er inde til en gennemgribende renovering og fremtidssikring af skinner og spor på strækningen mellem Valby og Frederikssund. Det er et omfattende arbejde, men nødvendigt for i længden at kunne opretholde en stabil togtrafik på strækningen, siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

DSB indsætter togbusser

Det omfattende arbejde betyder, at strækningen vil være spærret for togtrafik i flere perioder. Den længste spærring ligger henover sommeren i juni til august.

– Vi har planlagt arbejdet, så hovedparten ligger i ferieperioderne. Det er for at genere de daglige pendlere mindst muligt, siger Steen Neuchs Vedel.

Banedanmark er stadig i gang med detailplanlægningen af sporombygningen. Naboerne på strækningen får nærmere information, når planlægningen er helt på plads. Planlægningen af hvornår der er spærret for togtrafik, er sket sammen med DSB, der også står for at indsætte togbusser til passagererne under arbejdet.

Totalspærring af begge spor Valby-Frederikssund

• Påsken, 28. marts om aftenen til og med den 2. april

• St. Bededag, 26. april om aftenen til og med den 29. april

• Kr. Himmelfart, 9. maj om aftenen til og med den 13. maj

• Pinsen, 18. maj om aftenen til og med den 21. maj

• Sommerlukning i 12 uger, 1. juni om aftenen til og med den 26. august

• Endvidere reduceres togtrafikken i uge 42 – skolernes efterårsferie

Det skal laves:

• Udskifte skinner og sveller

• Rense sporets underlag

• Udskifte 70 køreledningsmaster og forny 2 km kørestrømsanlæg

• Renovere ni broer

• Sænke sporet flere steder

• Lægge 10 nye sporskifter og nedlægge syv

• Tilrette perronkanter

• Arbejde med jord, afvanding, sikring, sporskiftevarme