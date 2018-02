Nyt løbetilbud til ”ventende forældre”

Kronprinsen ønsker at fejre sin 50 års fødselsdag med hele Danmark. Derfor afvikles der Royal Run i Danmarks fem største byer, hvor der vil være to distancer: One Mile (1,609 km) og 10 km. Foto: Lars Møller

Københavns Trampolinklub danner i anledning af Royal Run en ny løbeklub ”KTK Løberne” med base i Grøndal MultiCenter

Af Erik Fisker

Målet er at skabe et socialt løbefællesskab for børn, unge og forældre, der vil opleve glæden ved at løbe sammen – og Kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld er begejstret.

– Royal Run er et helt nyt koncept, hvor Kronprinsen er med til at motivere endnu flere danskere til at være fysisk aktive. Det har jeg stor respekt for, og jeg løber naturligvis med til maj. Min forvaltning bakker op om Royal Run med en række aktiviteter op til eventen, hvor vi støtter og styrker byens løbeforeninger og inviterer alle borgere til at være med på gratis 12-ugers løbeskoler. Målet er, at endnu flere oplever suset ved at løbe sammen med andre – og får mod på at fortsætte, også på den anden side af selve løbet, siger Niko Grünfeld.

København skal også være værtsby for løbet Royal Run den 21. maj. Løbet foregår i landets fem største byer, og Kronprinsen løber i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense, før han slutter af med at løbe 10 km igennem hovedstaden. Alle danskere er inviterede til at være med til at fejre Kronprinsen – og løbe med på ruten.

Fællesskab, samvær og løb

Som optakt til Royal Run har Københavns Kommune, DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København arrangeret en række aktiviteter, der skal få endnu flere københavnere til at snøre løbeskoene. Et af initiativerne der ser dagens lys takket være Royal Run, er KTK Løberne, som især henvender sig til forældre, der venter og fordriver tiden i Grøndal MultiCenter, mens deres børn er til sport.

– Med KTK-løberne vil vi give et helt nyt tilbud til familierne. Vi oplever i KTK og Grøndal MultiCenter, at mange forældre følger deres barn til fritidsaktiviteter – ofte ledsaget af søskende – og at der mangler aktiviteter for dem, imens barnet træner. I stedet for at kaste sig over skærmene kunne man benytte tiden til at komme ud i et sjovt fællesskab, hvor løb og samvær er i fokus – og hvor vi har et fælles mål, nemlig at kunne gennemføre Royal Run om tre måneders tid, fortæller Mikkel Kibsgaard, der er lærer på Grøndalsvænge Skole og træner i KTK

Løberne.

KTK Løberne

• Løbefællesskabet træner frem imod Royal Run den 21. maj.

• Med 12 ugers gratis træningsforløb sættes system i træningen

• Deltagelse er gratis

• Tilmelding til træningen på: www.dgi.dk/201821068010

• Mødested: Grøndal Multicenter (Hvidkildevej 64)

• Infoaften den 21. februar, kl. 18-19.30: