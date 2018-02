Ønsker bofællesskaber, lægehus m.m.

I forbindelse med høringen om forslag til lokalplan for Store Torv i Tingbjerg, har Brønshøj-Husum Lokaludvalg indsendt sit høringssvar, hvor udvalget giver udtryk for, at man ser den bagvedliggende byudviklingsstrategi som et udgangspunkt for, hvordan Tingbjerg, og især Ruten; bliver et bedre sted at bo og opholde sig. Lokaludvalget har særlig fokus på at der […]

Af Erik Fisker

I forbindelse med høringen om forslag til lokalplan for Store Torv i Tingbjerg, har Brønshøj-Husum Lokaludvalg indsendt sit høringssvar, hvor udvalget giver udtryk for, at man ser den bagvedliggende byudviklingsstrategi som et udgangspunkt for, hvordan Tingbjerg, og især Ruten; bliver et bedre sted at bo og opholde sig.

Lokaludvalget har særlig fokus på at der etableres funktioner og faciliteter, som skaber liv, livskvalitet og fællesskaber. Konkret peges blandt andet på ønsket om muligheden for etablering af almennyttige seniorbofællesskaber samt etablering af et større moderne lægefagligt hus i Tingbjerg.