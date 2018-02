Skarp kritik af udspil til kommunal udligning

Overborgmester Frank Jensen efterlyser, at regeringen finder finansiering andre steder end i den kommunale velfærd. Foto: presse

Københavns overborgmester, Frank Jensen, anklager regeringen for at så splid mellem danske kommuner med deres oplæg til udligningsreform

Af Erik Fisker

– Regeringen lægger op til at splitte Danmark og efterlade en voldsom regning hos en mindre gruppe kommuner. Politikerne på Christiansborg har vedtaget reformer, der giver behov for at ændre i udligningen. Men i stedet for at tage ansvar for dens egne beslutninger tørrer regeringen regningen af på enkelt-kommuner, især København, siger Frank Jensen (S).

Han opfordrer derfor regeringen til som minimum at lægge et loft over, hvor hårdt enkeltkommuner kan rammes. For alle scenarier gælder, at det først og fremmest er hovedstadsområdet samt en mindre håndfuld kommuner rundt om i landet, der betaler for ’omfordelingen’.

Alle forslag til en udligningsreform arbejder med, at Københavns Kommune alene skal aflevere mellem 634 millioner kroner og 884 millioner kroner hvert år. Pengene kommer, ifølge Frank Jensen, oven i de 1,1 milliard kroner, som København allerede i dag afleverer til udligningssystemet.

– Københavnerne skal betale gildet

Ifølge overborgmesteren er regeringens udspil et udtryk for, at man fortsætter den københavnerbashing, som regeringen indledte efter et ringe Folketingsvalg særligt i dele af Jylland i sommeren 2015.

– Det er som om regeringen i sin iver efter at please vælgerne uden for hovedstaden helt har glemt, hvad København er for en by og på forhånd har besluttet, at københavnerne skal betale gildet, siger Frank Jensen.

Han påpeger, at København i dag har lavere velfærdsudgifter per borger end resten af landet. Samtidig er København blandt de kommuner, der har flest udsatte borgere – hjemløse, misbrugere og fattige – hvilket ikke ændrer sig, selvom velstanden stiger.

– Det går ud på med lys og lygte at finde måder, der kan føres midler fra København til provinsen, nogle gange endda til kommuner, der har bedre velfærd eller højere beskæftigelse end i København. Vi bidrager gerne, men det skal foregå på et seriøst grundlag, siger Frank Jensen.