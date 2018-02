Sko gennem 500 år

Foto: Pressefoto

Spændende foredrag med arkæolog og museumsinspektør Vivi Lena Andersen

Af Dorthe Brandborg

Hvorfor begyndte vi at gå i højhælede sko? Hvorfor blev det almindeligt at have sko på, som hverken passede venstre eller højre fod? Hvorfor blev røde hæle pludselig populære i 1660´erne og hvordan var fodsundheden i middelalderen sammenlignet med i dag?

Historieklubben har inviteret arkæolog og museumsinspektør ved Københavns Museum, Vivi Lena Andersen onsdag den 7. marts kl. 19.00 på Brønshøj Bibliotek.

Lena Andersen vil fortælle om fodtøj fra 1300-1800-tallet, der er fundet i arkæologiske udgravninger i København. I de sidste par årtier er der fundet tusindvis af sko i udgravningerne og tro ikke at det for folk i gamle dage primært handlede om at holde fødderne varme og beskytte dem mod elementerne.

Det er tydeligt, at mode og social status – ud over de rent praktiske forhold – meget tidligt begynder at spille en stor rolle for folks valg af fodtøj.