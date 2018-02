Stadion klemte luften ud af Furesø

Michael Jensen (8) og Mathias Doktor (5) uddelte en ”sandwich” til en Furesø-spiller. Foto: Christian Ove Carlsson.

Det så sort ud på et tidspunkt for Stadion, men en god spurt sikrede sejr over Furesø

Af Jan Løfberg

Bagud 15-14 ved pausen og 15 minutter senere inde i 2. halvleg bagud med 23-19. Det så ikke godt ud for Stadions håndboldherrer i udekampen mod Furesø. Men så tog pokker ved dem.

– Men det sidste kvarter smækker vi til i forsvaret, og så får vi løbet kontraerne – og begyndte at score på vores afslutninger, så den fase af kampen vandt vi 10-2, siger træner Thomas Schou efter sejren på 29-25.

Det var dog ifølge træneren en ”pose blandede bolsjer”. I starten af kampen havde man svært ved at lukke ned for Furesøs profil Alexander Haase – der sidste sæson spillede i 1. division for HIK. Men Stadions trænerteam Thomas Schou og Kurt Haugenæs besluttede sig et kvarter før tid at mandsopdække to Furesø-spillere, og det klemte luften ud af hjemmeholdet.

Der var plusser til højre fløj Magnus Djurhuus (kampens spiller) samt Mathias Doktor (stærk i forsvar og på stregen) samt Mathias ”Magic” Christensen.

I denne weekend står Stadion over i 2. division, og kan så håbe på, at klubbens værste konkurrenter Næstved/Herlufsholm ligesom alle andre får ørerne i maskinen mod Køges suveræne tophold. Sydsjællænderne tabte i søndags til TMS Ringsted, og de skal nærmest levere mirakler for at fravriste Stadion andenpladsen. Stadions næste divisionskamp er den 11. marts hjemme mod Dalby.

Næste opgave for Stadion er pokalturneringen på udebane tirsdag den 6. marts mod Ryslinge-holdet He-Ry 67 fra Fynsserien.