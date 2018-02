Stor MC-udstilling

Selvom det er koldt og gråt kan man godt drømme om at køre motorcykel.

Af Erik Fisker

Selvom det er koldt og gråt kan man godt drømme om at køre motorcykel. Og det bliver der rig mulighed for den 24. og 25. februar, hvor der igen i år er stor motorcykeludstilling i Lokomotivværkstedet på Otto Busses Vej 5A i SV.

Det er faktisk den største motorcykeludstilling nogensinde på dansk grund, og Motorcykel Importør Foreningen vil stå for at fremvise de nyeste modeller og andre ”fede” maskiner. Og der bliver også mulighed for at se på beklædning og udstyr til motorcykler. Se mere på www.123mc.dk/mcudstilling2018