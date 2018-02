Stor sejr til Stadion

Foto: Christian Ove Carlsson

Vandt med 31-19 over HIK og fastholder andenpladsen i 2. division

Af Randi Salzwedell

Selv om IF Stadion gjorde, hvad de skulle, så er der ved at opstå en lille smule spænding om andenpladsen i herrehåndboldens 2. division. Selv vandt Stadion endnu en gang hjemme i EnergiCenter Voldparken Hallen med 31-19 over HIK.

Næstved/Herlufsholm har nemlig fået lagt yderligere et par sejre til, efter man for tre runder siden overraskende slog Stadion. Sydsjællænderne er seks point efter Stadion, men har en kamp i hånden – så hvis de vinder den, er de kun fire point efter med seks spillerunder igen. Køge fører suverænt 2. division og står til direkte oprykning, mens nr. 2 skal spille et oprykningsspil.

På lørdag spiller Stadion igen hjemme i EnergiCenter Voldparken Hallen. Denne gang er det Hvidovre IF, der kommer på besøg kl. 14.30. Det er Stadion, der har revanche til gode, da Hvidovre overraskende vandt 24-19.