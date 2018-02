Succesbanko fortsætter

Bankospillene i Brønshøj Boldklubs klubhus kører igen på torsdag

Af Jan Løfberg

Indimellem har der været mellem 80 og 100 bankoglade spillere, der har deltaget i spillene i Brønshøj Boldklubs klubhus. Torsdag den 8. Februar går det løs igen kl. 18.30 på Ruten 2 i Tingbjerg.

Du få mulighed for en hyggelig aften samtidig med, at du har muligheden for at komme hjem med en præmie eller to, hvis du er heldig. Og skulle du sidde ved siden af en med pladen fuld, så venter der en sidegevinst. Hele overskuddet fra banko-aftenen vil gå til støtte af divisionsholdet.

Under hele arrangementet vil du have mulighed for at købe drikkevarer samt lidt at spise i kantinen.

Der vil blive spillet 10 spil, hvor der er 3 præmier i hvert spil, hhv. ved ”1 række”, ”2 rækker” og ”pladen fuld”. En plade kan købes for 15 kroner, og der er rabat fra fem plader og opefter. Fem plader koster 70 kroner, mens du kan få 10 plader for 120 kroner. Pladerne kan betales både kontant og med Mobilepay.

Spørgsmål vedrørende arrangementet kan stilles til Christian Haslund på mail: chr.haslund@gmail.com