Tredje gang er lykkens gang

Jacob, Asbjørn, Rasmus og Sixteen glæder sig til at få lov til at stå på den store scene i Gigantium. Foto: Kristine Havemann

Lørdag den 17. februar kan man opleve det lokale The One & Only Boyband give den gas på scenen ved MGP i Gigantium i Aaalborg

Af Dorthe Brandborg

Det begyndte i en kælder med seks drenge og en lyst til at spille musik. Det første år stod den på kopinumre, men de blev hurtigt skiftet ud med egne numre. Det er tre år siden nu og bandet, The One & Only Boyband, som siden er blevet reduceret til fire medlemmer, deltager i næste uge i det årlige MGP i Gigantium i Aalborg.

Et kæmpe spring fra en kælder i Brønshøj til den helt store scene. Tre gange har The One & Only Boyband stillet op til MGP og tredje gang var lykkens gang. Nummeret som de skal spille hedder “Dine rettigheder” og er skrevet af bandets forsanger, Jacob på 13 år.

– Vi begyndte at spille musik, fordi vi ville lave noget andet end bare at spille fodbold. Vi har alle gået på den lokale musikskole, og det var derfor helt naturligt, at vi selvfølgelig også skulle lave musik sammen, siger Jacob Buchardt Jürgensen, der udover at synge og komponere musikken også spiller klaver. Han husker stadigvæk bandets første koncert for tre år siden som lidt af en milepæl.

– Vores første koncert holdt vi hjemme. Vi havde inviteret vores forældre og bedsteforældre og så var der ellers linet op til den store åbningskoncert”, fortæller Rasmus Buchardt Jürgensen, der er lillebror til Jacob.

Nervøse på den gode måde

The One & Only Boyband er et ægte rockband, der udover forsangeren Jacob består af bassisten Asbjørn også 13 år, Rasmus på guitar på 11 og trommeslageren Sixten på 12. Sixten bor på Frederiksberg, og resten af bandet er fra Brønshøj, hvor de alle fire mødte hinanden på Den lille Skole i København, hvor Jacob, Asbjørn og Rasmus stadigvæk går.

Bandet er ikke kun vilde med at spille musik, men elsker også at spille fodbold sammen. De glæder sig alle helt vildt til at fyre den af på scenen i Aalborg med deres sang ’Dine rettigheder’, som handler om, at man ikke skal være bange for at sige sin mening og være sig selv.

– Det bliver vildt fedt at optræde for så stort et publikum. Som band vil det helt klart udvikle os og jeg glæder mig også til at få mulighed til at spille andre af vores numre ved de efterfølgende koncerter, siger Jacob.

The One & Only Boyband har spillet koncerter lokalt i Brønshøj og Vanløse i forbindelse med forskellige kulturarrangementer, men koncerten i Aalborg bliver helt vildt for dem. Men også noget som gør dem lidt nervøse på den gode måde.

-Jeg er en lille smule nervøs, fordi der er mange der ser på. Og ikke mindst fordi lige pludselig har vi al opmærksomheden, siger Jacob.