Unge får mod til at tage det gode valg

”Det gode valg” med 7. klasserne fra Korsager Skole. Foto: Lise Kragh Hansen

Eleverne fra 7. klasse på Korsager Skole var spændte. De kunne høre, hvordan børn fra skolens mindste klasser fyldte idrætssalen og satte sig foran den store scene, hvor 7. klasserne viste, hvad de havde forberedt sig på i tre dage

Af Erik Fisker

Hvordan tager jeg gode valg? Hvornår viser jeg mod? Disse spørgsmål og mange andre har eleverne arbejdet med gennem oplæg fra SSP København og Københavns Politis Kriminalpræventive Sektion om social kontrol, kriminalitet, identitet og fællesskaber.

Ud fra dette har de omsat deres egne fortællinger om det gode valg og øvet små scener med sang, monologer, dans og meget andet, som de viser for skolens 0.-6. klasser. – Og alene det at stå på en scene foran andre børn krævede stort mod, fortæller Tülinay Ünkap, SSP repræsentant på Korsager Skole.

– Jeg var meget rørt, da jeg så eleverne optræde. De havde været igennem en enorm udvikling på de tre dage. Det var et stort øjeblik at høre deres personlige historier omsat til teater og se, hvordan de voksede med opgaven, tilføjer Tülinay Ünkap.

Et liv uden kriminalitet

”Det gode valg” er en SSP indsats, som skal styrke identitet og fællesskabsfølelse hos unge, så de bliver klædt bedre på til at træffe de rigtige valg uden kriminalitet.

– Langt de fleste unge ønsker at tage gode valg. Det er vigtigt, at de unge støtter hinanden og andre til at gøre det samme, siger Tülinay Ünkap.

SSP indsatsen ”Det gode valg” er gennemført blandt 7. klasserne fra Husum Skole og Korsager Skole og er et samarbejde mellem SSP København og C:ntact, som laver forestillinger ud fra den personlige fortælling og skaber et levende møde mellem mennesker. SSP København er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Københavns Kommune og Københavns Politi.



Hvad er mod?

Mod er at turde være sig selv.

Mod er at sige fra.

Mod er at hjælpe andre.

Mod er at følge sit hjerte.

Mod er at sige sin mening.

Mod er at tage det gode valg.

Elever fra 7. klasse Husum Skole

og Korsager Skole