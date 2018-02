Vil Alternativet have metro til Brønshøj?

Ved seneste BR-møde måtte jeg med åben mund sidde og se på Alternativet gå på talerstolen og argumentere imod udvidelsen af metroen.

Af Laura Rosenvinge

Af Laura Rosenvinge, borgerrepræsentant (S)

Ved seneste BR-møde måtte jeg med åben mund sidde og se på Alternativet gå på talerstolen og argumentere imod udvidelsen af metroen, så den kommer til Sydhavn. Partiet der fører sig frem på argumentet om den grønne ansvarlighed, hvis kandidater under valgkampen har sagt at de ønsker en udvidelse af metroen.

Men hvis man ikke vil have metroen til Sydhavnen, vil man så have den til Brønshøj? Jeg synes det er dumt og uansvarligt ikke at ville skabe en metrolinje, som ville føre Brønshøj tættere på resten af København. Hvis vi skal have et grønnere København må vi også investere i bydele som vores og Sydhavn – de skal også have muligheden for at vælge det offentlige. Hvis vi nogensinde skal få styr på trafikken på Frederikssundsvej, så er en letbane bare ikke en mulighed. Så kære Alternativet, vil I have metroen til Brønshøj?