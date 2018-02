Vinter i Utterslev Mose

Foto: Kaj Bonne.

Af Erik Fisker

Selvom vi på torsdag den 1. marts går ind i den første forårsmåned, lover meteorologerne en periode med særdeles koldt vintervejr med frostgrader både dag og nat. Avisens fotograf kom forleden forbi Utterslev Mose, hvor isen allerede var ved at brede sig.

Det forventes, at vinteren 2017-2018 bliver den koldeste i fem år. -29,0° C er kulderekorden for februar. Den blev sat i krigsvinteren 1942 den 8. februar ved Brande i det centrale Jylland.

De vilde dyr i naturen kan som regel klare en vinter med sne og frost uden hjælp. Men fugle, der bor i byer, hvor veje og bebyggelse forhindrer dem i at finde nye og større områder at søge føde i, kan det være en god idé at fodre.

Samtidig kan man også få mulighed for at studere fuglene.

Er man én gang begyndt med at fodre fuglene, bør man blive ved. Fuglene vænner sig hurtigt til et fast fodringssted.