Alternativ messe

Krop & Sjæl Messen er en årlig messe for alle med en interesse eller nysgerrighed for alternative behandlinger og en spirituel vinkel på tilværelsen. Bag messen står den lokale alternative forening CHEARTS og foreningens formand, Helle Spangerup

Af Dorthe Brandborg

Krop & Sjæl Messen finder sted i weekenden d. 10. & 11. marts kl. 10-17, og giver de besøgende et bredt indblik i de alternative behandlingsmetoder. Messen er den 13. af sin slags i Kulturhuset Pilegården, og den 18. messe som Helle Spangerup har arrangeret.

Der er i alt 36 stande på årets messe og hele 96 behandlere og frivillige indfinder sig i løbet af weekenden. De 14 heraf hjælper Helle Spangerup som frivillige. Nogle af dem er der blot få timer, mens andre har sat hele deres weekend af.

Spændende behandlinger

Man finder eksempelvis kinesiologi, hypnose, shamanisme, meditation, zoneterapi, mange former for massage, akupunktur, clairvoyance og andre terapiformer. Man kan desuden møde sine lokale præster og få læst sig et bibelvers, ligesom man kan deltage i en workshop om christfulness. Der er kunsthåndværk, smykker, sten, malerier og mange andre sager.

De firbenede kan også nyde godt af en behandling på Krop og Sjæl Messen. Blandt behandlerne finder man nemlig dyrehviskeren Kit Benlolo, som man senest kunne opleve på TV2 i selskab med Puk Elgård i et af programmerne ’Det mystiske Danmark’, hvor hun hjalp travhesten Chip.

Entréen koster 25 kroner for voksne og 10 kr. for børn. Der er gratis foredrag, workshops og prøvebehandlinger både lørdag og søndag. Se en oversigt over messens aktiviteter på www.chearts.dk. Bus 2A & 10 går lige til døren.