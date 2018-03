Bolden ruller igen i Tingbjerg

I skrivende stund ved vi ikke, hvordan det er gået i kampe på udebane mod Odder (spillet lørdag den 24. marts), men vi håber, det er lykkedes spillerne at tage alle tre point.

Af Christian Haslund

Forårspremieren gav ikke det udbytte, som vi havde håbet på, men forhåbentligt har spillerne fået kigget kampen igennem og forbedret det, som skulle forbedres, så de er klar til påskekampene.

Netop i påsken bliver vi på Sjælland. Skærtorsdag går turen til Gentofte. Sidst vi gæstede Gentofte Sportspark endte det med en 3-0 sejr, og en gentagelse vil være dejligt. Så kom ud og støt holdet, når de træder ind på kunstgræsset.

2. påskedag gælder det forårets første hjemmekamp på Tingbjerg Ground efter, at kampen mod Næsby blev flyttet til Fyn. VSK Aarhus kommer på besøg. Hvis man ikke lige kan genkende navnet VSK Aarhus, så er det med god grund. Den aarhusianske klub har nemlig kun lidt over halvandet år på bagen. Den blev stiftet den 1. juli 2016 i en sammenslutning mellem de to klubber Skovbakken og Vejlby.

VSK Aarhus startede foråret under stregen, men er ikke langt fra pladserne, der sikrer overlevelse. Så der skal tre point på tavlen for Brønshøj, så de kan lægge noget afstand til nedrykningspladserne.

Men spillerne kan ikke gøre det alene, og der er i den grad brug for støtten på tribunen, så brug påskens sidste dag på en tur til Tingberg – vi ved I har savnet det lige siden seneste hjemmekamp i oktober 2017 – og vis aarhusianerne, hvordan vi gør det i København, når kampen fløjtes i gang kl. 15.

Derudover ønsker vi VSK Aarhus’ spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.