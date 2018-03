Borgmesterbesøg på Bellahøj Skole

Modtagelse ved skolens spændende indgangsparti. Fra venstre skoleleder Lise Velin, borgmester Jesper Christensen, Sumaya fra 7. V, administrativ leder Lene Fisker, Simon fra 7. idrætsklasse og udskolingsleder Christina Vestergaard. Foto: Kaj Bonne

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen besøgte i torsdags Bellahøj Skole og talte med både elever, lærere og ledelse

Af Erik Fisker

Skoleleder Lise Velin, udskolingsleder Christina Vestergaard og to elever fra 7. klasse stod parat ved skolens hovedindgang, for at modtage Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen, der havde ønsket at besøge Bellahøj Skole, Københavns Idrætsskole.

Han startede sit besøg med at høre et oplæg fra elever, der er tilknyttet Københavnerakademiet, der er et læringsforløb for 100 københavnske drenge fra 8. klasse med faglige udfordringer. Herefter besøgte Jesper Christensen en 7. klasse for at høre om holddannelse og projektarbejde i udskolingen.

9. idrætsklasse fik lejlighed til at fortælle om deres Fælles Faglige Fokusområder i naturfag og stille spørgsmål til borgmesteren til brug i samfundsfagsundervisningen om blandt andet folkeskolereformen og udsigten til en konflikt på det offentlige arbejdsmarked.

Besøget sluttede med en drøftelse med skoleledelsen og nogle lærere samt formanden for skolebestyrelsen omkring skolens tre bærende værdier – læring, bevægelse og fællesskab. Blandt de mere konkrete emner var udskoling samt fastholdelse og rekruttering af elever ved at gøre folkeskolen endnu mere attraktiv.

Udskolingen skal styrkes

– Vi har i Københavns Kommune bevilget 220 mio. kr. i de næste fire år til at styrke udskolingen i folkeskolen, og vil meget gerne lytte mere til de mange gode bud fra eleverne om, hvordan vi kan gøre udskolingen endnu bedre, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen, der siden sin tiltrædelse som borgmester for skoleområdet har besøgt mere end 15 skoler – primært for at tale med eleverne.

– På Bellahøj Skole talte vi blandt andet om de værktøjer, der kan bruges til at skabe mere variation i undervisningen i hverdagen og styrke lærerne i undervisningen, så vores fælles folkeskole bliver så attraktiv som mulig – for alle parter, slutter Jesper Christensen.

På vej ud mødte Jesper sin fysiklærer fra sin egen skoletid, Carsten Andersen, der i dag er lærer på Bellahøj Skole, hvor han blandt andet står for skolens stjernekammer. Jesper Christensen fik derfor en privat 5 minutters fremvisning af stjernehimlen, inden han hastede videre.