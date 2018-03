Brønshøj starter på Fyn

Brønshøj Boldklub skulle have spillet på lørdag mod Næsby i Tingbjerg, men de to klubber er blevet enige om at bytte hjemmekampe

Af jl

På grund af den hårde vinter, som har ramt Danmark i den seneste tid, er det ikke muligt at spille i Tingbjerg Idrætspark på lørdag. Men Brønshøj Boldklub har sammen med Næsby Boldklub aftalt, at de bytter indbyrdes opgør. Dette er gjort for, at Næsby skal undgå en midtuge-kamp i København senere på sæsonen.

Det betyder, at fodboldkampen på lørdag den 17. marts bliver spillet på kunststofbanen ved Næsby Stadion kl. 15, mens vi så tager imod Næsby lørdag den 26. maj kl. 15.

I Brønshøj Boldklub håber man, at rigtig mange hvepsefans er klar til at tage turen til Fyn på lørdag, så holdet kan få den bedst muligt støtte i forårspremieren.

Ændringen betyder også, at den første hjemmekamp bliver 2. påskedag, mandag den 2. april mod VSK Aarhus.

