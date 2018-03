Brønshøj-talent vandt DM

Anders Lind fra Brønshøj Bordtennis vandt DM i herresingle. Foto: Arkivfoto: Christian Ove Carlsson.

Anders Lind vandt det danske mesterskab i bordtennis for første gang

Af Jan Løfberg

Sidste uge bød på to store bordtennisnyheder. Ugen startede med, at legenden Michael Maze afslørede, at han vender tilbage til bat og bord, efter at han for to år siden besluttede at stoppe på grund af skader. Han vil til OL i 2020 i Tokyo. Ugen sluttede med, at en anden venstrehåndsspiller, Brønshøjs 19-årige stortalent Anders Lind vandt DM i Hjørring.

I DM-finalen vandt Anders Lind overbevisende med 4-0 i sæt over en anden legende, 49-årige Allan Bentsen fra Roskilde, der dog alligevel kunne tage fra Vendsyssel med en titel, da han vandt herredouble med Finn Tugwell.

Givtigt DM

I det hele taget var det et meget fint DM for Brønshøj. I damesingle blev det til sølv for klubbens 17-årige Sophie Walløe, der dog tabte finalen til Hillerøds Stefanie H. Christensen med 2-4 i sæt.

Til gengæld genvandt Sophie Walløe og Anders Lind DM i mixeddouble med finalesejr over Pia Toelhøj/Kasper Sternberg. Izabell Nørlem fra Brønshøj vandt guld i damedouble sammen med Stefanie H. Christensen, og endelig blev det til sølv i herredouble Brønshøj-parret Christian Kongsgaard/Morten Hybel Rasmussen.

Så metal i alle fem rækker og samlet fire guldmedaljer og tre sølvmedaljer.