Byggeriet godt på vej

Foto: Kaj Bonne

Også Bellahøj Skole står foran store udvidelser. Det der nu er et hul i jorden skal efter sommerferien 2019 være omdannet til en udskolingsbygning med basislokaler, auditorium og stor idrætssal, fællesrum, grupperum, lærerfaciliteter og omklædningsrum – i alt ca. 2.500 kvadratmeter. For at sikre at eleverne kan færdes sikkert mellem skolen og fritidshjemmet er opført en midlertidig bro, hvorfra billedet er taget. Foto: Kaj Bonne

Af Erik Fisker