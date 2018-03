Dansk sangskriver møder Brønshøj Kirkes Pigekor

Brønshøj Kirkes Pigekor. Foto: presse

Lørdag den 10. marts, kl.15 inviterer Brønshøj Kirke til koncert med singer-songwriter Jonas Breum og Brønshøj Kirkes Pigekor

Af Erik Fisker

Jonas Breum har gennem de seneste 20 år været aktiv på den danske musikscene med bands som Coolsville, Breum og som solist med flere albums i eget navn.

Hans seneste album fra 2017 bærer titlen ”Endelig Fri”. Sangene herpå kredser om emnerne kærlighed og tilgivelse med et særligt udgangspunkt, idet teksterne er baseret på amerikanske dødsfangers sidste ord, som Jonas har bearbejdet og oversat til dansksprogede sange. Ydermere har Jonas i 2017 skrevet ni salmer til Kirkesangbogen, som er Folkekirkens ny tillæg til den eksisterende salmebog.

Koncerten i Brønshøj Kirke vil bestå af sange fra både ”Endelig Fri” og Kirkesangbogen sunget af Jonas Breum og Brønshøj Kirkes Pigekor i fællesskab og hver for sig. Det bliver en eftermiddag med intens og afvekslende vokalmusik akkompagneret af guitar og klaver. Korleder Bente Kiil Toftegaard dirigerer og binder musikken sammen, ligesom både hun og korets akkompagnatør Martin Seier har skrevet korarrangementer til Jonas´ sange specifikt til denne lejlighed.

– Redaktionen af Folkekirkens nye Kirkesangbog inviterede mig til at deltage i en weekendworkshop for digtere og sangskrivere på Engelsholm Slot, fortæller Jonas Breum. – Jeg har ikke prøvet at arbejde med ’åndelige’ sange før, men det føltes nærmest som at komme hjem. Jeg arbejdede bl.a. sammen med den færøske sangskriver Teitur, som jeg siden besøgte i Tórshavn. Det endte med, at alle mine sangbidrag kom med i Kirkesangbogen, og det er jeg meget glad for, tilføjer han.

Der er lagt op til et nyt og spændende samarbejde mellem en sangskriver og Brønshøj Kirkes talentfulde pigekor. Der er fri entré til koncerten.