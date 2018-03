De unge skal lære at klare sig selv

Mød op på Husum Bibliotek mandag d.12. marts kl. 19.00 og hør sociolog Stine Bertelsen Munkholm fortælle om sit arbejde for organisationen Care i Uganda

Af Dorthe Brandborg

Hun har boet, spist og arbejdet sammen med lokale i det nordlige Uganda. Nu er Stine Bertelsen Munkholm hjemme i Danmark igen og er klar til at gøre danskerne klogere på det, hun har undersøgt i fire måneder: Nemlig hvordan spare-låne-grupper kan hjælpe Nordugandas ungdom tilbage til et normalt liv efter krigen. I løbet af sit ophold mødte Stine Bertelsen Munkholm hundrede vis af unge under 35 år, der på grund af krigen ikke har fået en uddannelse.

-De skal lære at klare sig alligevel, og det er her, spare-låne-grupperne kan hjælpe dem. De lærer at spare op og starte en forretning. Men vi oplevede også, at grupperne har en social gevinst. Mange unge, der før havde følt sig ensomme og alene, havde pludselig fået et netværk. Når de mødes i grupperne, inspirerer de nemlig også hinanden, og så har de nogen at dele deres problemer med,’ siger Stine Bertelsen Munkholm (kilde: Foreningen Cares hjemmeside)

Er du interesseret i Afrika, i økonomi, ulandsarbejde eller blot fremmede kulturer, så er dette arrangement noget for dig.

Der er gratis adgang og ingen tilmelding.