Det lange seje træk

Christian må desværre opgive sit mål om at løbe et halvmarathon i Berlin i foråret. Nu skal han sætte nye realistiske mål. Foto: Christian Ove Carlsson

Fotograf på Brønshøj-Husum Avis, 49-årige Christian Ove Carlsson, har gennem de sidste mange måneder udsat sig selv og sin krop for en livsstilsændring, som har haft til hensigt at gøre ham både sundere og lettere. Til det har han haft Kaiser Sport og Ortopædi på Frederikssundsvej 143 i ryggen

Af Dorthe Brandborg

Christian har i forløbet haft lidt forskellige skavanker, som ifølge hans løbetræner Julie Carl, kan hænge sammen med at han er for utålmodig, og gerne ville gå hurtigere frem, end det tempo kroppen kan følge med i.

Efter en lang vinter, hvor en sejlivet lungebetændelse fik kløerne i ham og igen har forhindret ham i at følge sin træningsplan, har Christian skulle træde et skridt tilbage og bygge træningen rigtig op igen.

-Jeg har desværre forfaldet til mine gamle, og knap så sunde vaner, og at det har været svært at finde motivationen, indrømmer Christian.

Meget mod Christians egen vilje, har han måtte kaste håndklædet i ringen til 3. afdeling af Frost Cup i Utterslev Mose, og valgte også kun at løbe halvdelen af 4. afdeling i Værløse i februar, hvor hans kæreste Katherina gennemførte hele distancen. Christian og hun er foruden at være par, også gode løbemakkere, som støtter hinanden både på kost- og motionsfronten.

For at sikre en god opstart for Christian efter pausen, blev han anbefalet at få foretaget en fysioterapeutisk 3D-løbestilsanalyse i Kaiser Sport og Ortopædi, der er eksperter i bevægemønstre, så han kunne få et indblik i hvordan han med simple øvelser kan forhindre skader i at opstå. For selv om Christian har mange år med løb bag sig, så er han i egentlig forstand nybegynder, da han har holdt lange pauser undervejs. Et er hvad hjernen ved, noget andet hvad kroppen kan kapere.

En tur i Kaiser Sport Lab

Christian har netop været en tur på løbebåndet i Kaiser Sport Lab, hvor han af fysioterapeut Nickolaj Mads Kaae, fik påsat 37 små refleks- markører på huden, som bruges til at kortlægge bevægelserne helt ned i få millimeters nøjagtighed. Det sker i samspil med 9 infrarøde højhastighedskameraer og er opfundet af svenske Qualisys, som ellers kun har brugt teknologien til forskning i bevægelser og på universiteter verden over, indtil for nylig.

-Mange nybegynder-løbere har tit en tendens til at finde et løbetempo i starten som er meget langsomt. Det giver mening når man tænker på at kroppens led, sener, muskler og kredsløb skal forbedres for at kondition og til sidst hastigheden på løbet ændrer sig, siger fysioterapeut i Kaiser Sport og Ortopædi Nickolaj, Mads Kaae.

Tilbage til ungdommen

Christian skal bl.a. i gang med de gode gammeldags gadedrengehop. Det er en sjov øvelse, som alle kender og som for mange løbere kan være med til at reducere kontakttiden og øge svævetiden, så vi forhåbentlig kan minimere belastningen på Christians krop og fjerne ”sofaen” en gang for alle! Det vil samtidig mindske risikoen for skader.

Alternativ træning

Løbetræner, Julie Carl, har også anbefalet Christian at lave alternativ træning, som et supplement til løbet, for at skåne både lunger og belastningen på kroppen, indtil han er på rette kurs igen.

En god kombination af styrketræning og kredsløbstræning er godt, og jeg har anbefalet at Christian melder sig ind i et fitnesscenter, da han også motiveres af fællesskab. Så et styrkehold et par gange om ugen, kombineret med kondicyklen, crosstraineren eller fx rosmaskinen ville være fornuftigt.

-Christian lød ikke synderligt begejstret for ideen om at svømme, og det er også vigtigt at det man træner skal være sjovt, siger Julie Carl.

Marathon målet

Berlin Half Marathon den 8. april, er desværre ikke realistisk at nå at træne sig op til efter den lange pause, så Christian bliver anbefalet at sætte sig nye mål. Sammen med Julie Carl har han talt om flere mulige motionsløb, og ikke mindst Copenhagen Half i september.

Næste step – kosten

-Min motivation til at spise sundt, skal automatisk øges, når jeg skal træne. Nu er jeg selv indstillet på at komme tilbage på sporet, fastslår Christian.

Kostvejleder Cecilie Mathorne, skal også hjælpe Christian, med at vende tilbage til de gode vaner.

”Selv om ansvaret er Christians eget, så kan det være godt med et kærligt skub i ryggen”, siger Cecilie.